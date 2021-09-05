Москвичей предупредили об октябрьском холоде в воскресенье

В столичном регионе в воскресенье, 5 сентября, будет облачно, пройдёт небольшой дождь, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме начала октября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве сегодня плюс 9–11, в Подмосковье — плюс 7–12, это октябрьский холод. Сейчас по погоде мы опережаем календарь на целый месяц", — передаёт РИА "Новости" его слова.

По ощущениям, как отметил синоптик, будет казаться, что температура воздуха на градус-другой ниже, чем на самом деле. Это обуславливается тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать массивы дождевых облаков и новая порция холодного воздуха полярного происхождения. Атмосферное давление будет расти слабо и составит 751 миллиметр ртутного столба, добавил специалист.