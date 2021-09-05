НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Москвичей предупредили об октябрьском холоде в воскресенье

Сейчас температура за окном опережает календарь на целый месяц, отметил синоптик. По ощущениям будет даже казаться, что на градус-другой холоднее, чем есть на самом деле.

5 сентября, 08:23
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

В столичном регионе в воскресенье, 5 сентября, будет облачно, пройдёт небольшой дождь, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме начала октября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве сегодня плюс 9–11, в Подмосковье — плюс 7–12, это октябрьский холод. Сейчас по погоде мы опережаем календарь на целый месяц", — передаёт РИА "Новости" его слова.

Биолог объяснил, почему в этом году "костры рябин" загорелись вовремя

Биолог объяснил, почему в этом году "костры рябин" загорелись вовремя

По ощущениям, как отметил синоптик, будет казаться, что температура воздуха на градус-другой ниже, чем на самом деле. Это обуславливается тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать массивы дождевых облаков и новая порция холодного воздуха полярного происхождения. Атмосферное давление будет расти слабо и составит 751 миллиметр ртутного столба, добавил специалист.

А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что похолодание в центральной части России можно расценивать как предвестник бабьего лета. По его словам, после непродолжительного понижения температуры в ряд регионов, в том числе Москву и Подмосковье, ещё должно вернуться тепло.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Спасатели обнаружили тело пятого пропавшего после схода селя в Дагестане

вчера в 07:52

Метеоролог Тишковец предупредил россиян о "климатических качелях" в сентябре

3 сентября, 12:20

Кабмин РФ дополнительно профинансирует строительство домов-интернатов для пожилых в регионах

сегодня в 07:56

Сборная Украины пятый раз подряд сыграла вничью в квалификации ЧМ-2022

сегодня в 08:49

"Не мой формат": Нурмагомедов назвал любимого журналиста и сравнил Дудя с Познером

сегодня в 08:45

Новости партнеров

Layer 1