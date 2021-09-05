Уголовное дело возбуждено после массовой драки фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после массовой драки с участием футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Управления МВД по Тверской области. В ведомстве указали на грубое нарушение общественного порядка.

"Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург", — отметили в пресс-службе.