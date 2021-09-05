Уголовное дело возбуждено после массовой драки фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери
В потасовке участвовало около 30 человек, к настоящему моменту задержанных нет. В результате происшествия пострадал один человек, после обращения к медикам он уехал домой в Петербург.
Фото © Shutterstock
Уголовное дело о хулиганстве возбудили после массовой драки с участием футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Управления МВД по Тверской области. В ведомстве указали на грубое нарушение общественного порядка.
"Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург", — отметили в пресс-службе.
Напомним, что 4 сентября фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери. Конфликт произошёл перед матчем футбольных клубов "Тверь" и "Зенит-2". Поклонники второй команды прибыли в город, там их ждали местные фанаты красно-белых. Полицейские устанавливают личности всех участников драки.
Комментариев: 0