На берег доставит тяжёлая техника: Лайф снял на видео буксировку разбившегося на Камчатке Ми-8
Точная дата завершения операции ещё неизвестна, также сейчас решается вопрос о транспортировке винтокрылого судна в Петропавловск-Камчатский.
Буксировка вертолёта Ми-8, поднятого со дна Курильского озера на Камчатке. Видео © LIFE
На Камчатке продолжается работа по извлечению из Курильского озера вертолёта Ми-8, который потерпел крушение 12 августа. В распоряжении Лайфа оказалось видео буксировки фюзеляжа винтокрылого судна к берегу.
На берег Ми-8 будут поднимать с помощью полиспаста и тяжёлой техники, также решается вопрос о транспортировке его в Петропавловск-Камчатский. Как уточнили в МЧС, сейчас вертолёт находится в 70 метрах от берега. В операции участвуют военные и спасатели, которые установили боновые заграждения для обеспечения экологической безопасности.
Расстояние, на котором вертолёт находится от берега. Фото © LIFE
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Лайф публиковал видео с места падения воздушного судна и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как он смог уцелеть. 13 августа стало известно, что вертолёт обнаружен с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.
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