На Камчатке продолжается работа по извлечению из Курильского озера вертолёта Ми-8, который потерпел крушение 12 августа. В распоряжении Лайфа оказалось видео буксировки фюзеляжа винтокрылого судна к берегу.

На берег Ми-8 будут поднимать с помощью полиспаста и тяжёлой техники, также решается вопрос о транспортировке его в Петропавловск-Камчатский. Как уточнили в МЧС, сейчас вертолёт находится в 70 метрах от берега. В операции участвуют военные и спасатели, которые установили боновые заграждения для обеспечения экологической безопасности.