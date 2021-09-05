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Талибы ввели строгий запрет на стрельбу в воздух на территории Афганистана

В новом руководстве отмечается, что такие действия приводят к гибели и ранениям людей, сеют тревогу среди граждан. В соответствии с логикой правил, санкции должны применяться и против самих радикалов.

5 сентября, 09:35

Фото © ТАСС / АР / Khwaja Tawfiq Sediqi

Представители радикального движения "Талибан"* заявили, что тех, кто стреляет в воздух в городах Афганистана, будут незамедлительно арестовывать и изымать оружие. Об этом говорится в новом руководстве для местных администраций и военных, которое выпустили талибы.

В инструкции, подписанной комиссией по военным делам "Исламского эмирата Афганистан" (так себя называют талибы), подчёркивается, что стрельба в воздух на территории страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет тревогу среди мирных граждан.

"Все военные должностные лица в Кабуле и провинциях, командиры и другие ответственные лица получили указание немедленно арестовывать и обезоруживать стрелявших в воздух. Начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей", — говорится в инструкции талибов, опубликованной их официальным представителем Забихуллой Муджахидом на странице в "Твиттере".

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Стоит отметить, что в тексте инструкции также упоминается, что среди стреляющих в воздух часто есть и сами талибы, к которым, в соответствии с логикой новых правил, тоже должны применяться подобные меры.

Напомним, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер, в которой после захвата власти в стране радикалами сформировалось движение сопротивления. Чтобы отпраздновать это событие, некоторые боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. По последним данным, число убитых и раненых при "праздничной стрельбе" в Афганистане превысило 70. При этом информация из разных городов страны продолжает поступать, поэтому количество жертв может увеличиться.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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