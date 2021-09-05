В Приморье вынесли приговор осквернившим памятник лётчику Пешкову школьницам
Отмечается, что пока в законную силу он не вступил. Девочек осудили по статье "Вандализм".
Скриншот видео © УМВД России по Приморскому краю
Две юные жительницы Приморского края приговорены к пяти месяцам ограничения свободы за осквернение памятника Герою России лётчику Олегу Пешкову. Такое решение принял Арсеньевский городской суд, сообщает краевая прокуратура.
"Суд назначил каждой из них наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы", — сказано в записи на сайте ведомства.
Девушки признаны виновными по статье "Вандализм". Отмечается, что приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, в июне текущего года две школьницы 14 и 15 лет осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве. Они вырвали цветы, расположенные на мемориале, и раскидали их по территории сквера. Кроме того, одна из девушек справила нужду на памятник. В результате на них завели уголовное дело. По данным следствия, во время инцидента нарушительницы были пьяны. Также в УМВД РФ по Приморскому краю сообщили, что привлекут к административной ответственности родителей школьниц.
Олег Пешков погиб 24 ноября 2015 года в Сирии. Турецкие ВВС сбили Су-24 ВКС РФ, командиром которого он был. Лётчики катапультировались. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись, а Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. Затем они издевались над его телом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич. Позднее ответственность за убийство российского пилота взял на себя главарь террористов Альпарслан Челик.
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