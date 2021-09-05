Конструктор рассказал, на что способен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ"

Конструктор рассказал, на что способен зенитный комплекс "Панцирь-МЕ". Видео © Телеканал "Звезда"

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" является одной из изюминок головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Каракурт" "Мытищи". Его ракеты способны поражать не только воздушные, но и надводные цели, летящие на скорости до четырёх Махов.

Разработку "Панциря-МЕ" в тульском Конструкторском бюро приборостроения начали ещё в 2015 году, а к настоящему моменту уже наладили производство. В сравнении с предыдущим аналогом, у морской версии — ускорившаяся в два раза перезарядка и увеличившаяся в два-три раза дальность ракет. Также "Панцирь-МЕ" может вставать на корабли самых разных классов.

"Мне часто задают вопрос: почему такая конструкция, две пушки разведены в сторону? Это сделано для того, чтобы размещать на все классы кораблей", — рассказал главный конструктор зенитных комплексов для ВМФ Александр Жуков телеканалу "Звезда".

Уточняется, что для целей попроще, как дроны например, в арсенале морского панциря имеется пара шестиствольных автоматов калибра 30 миллиметров.