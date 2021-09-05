НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Конструктор рассказал, на что способен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ"

В сравнении с предыдущим аналогом, у морской версии — ускорившаяся в два раза перезарядка и увеличившаяся в два-три раза дальность ракет. Также комплекс может вставать на корабли разных классов.

5 сентября, 10:34

Конструктор рассказал, на что способен зенитный комплекс "Панцирь-МЕ". Видео © Телеканал "Звезда"

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" является одной из изюминок головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Каракурт" "Мытищи". Его ракеты способны поражать не только воздушные, но и надводные цели, летящие на скорости до четырёх Махов.

Разработку "Панциря-МЕ" в тульском Конструкторском бюро приборостроения начали ещё в 2015 году, а к настоящему моменту уже наладили производство. В сравнении с предыдущим аналогом, у морской версии — ускорившаяся в два раза перезарядка и увеличившаяся в два-три раза дальность ракет. Также "Панцирь-МЕ" может вставать на корабли самых разных классов.

"Мне часто задают вопрос: почему такая конструкция, две пушки разведены в сторону? Это сделано для того, чтобы размещать на все классы кораблей", — рассказал главный конструктор зенитных комплексов для ВМФ Александр Жуков телеканалу "Звезда".

Минобороны РФ показало видео уничтожения китайской ракеты из ПЗРК "Игла"

Минобороны РФ показало видео уничтожения китайской ракеты из ПЗРК "Игла"

Уточняется, что для целей попроще, как дроны например, в арсенале морского панциря имеется пара шестиствольных автоматов калибра 30 миллиметров.

А ранее Лайф писал, что российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021. Они обогнали соперников из Китая, которые пришли вторыми, на целых 10,5 минуты.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Шойгу заявил, что Армейские игры развивают сотрудничество для глобальной безопасности

вчера в 19:59

Грузовое судно раскололось надвое у берегов Японии

12 августа, 03:57

Участники всероссийской акции "Сохраним лес" за две недели высадили три миллиона деревьев

сегодня в 07:17

Украинцев предупредили об угрозе перехода с газа на дрова и навоз

сегодня в 11:52

Автоэксперты оценили риск получения штрафа за установку дополнительных динамиков в машину

сегодня в 11:47

Новости партнеров

Layer 1