В Польше указали на "вину" России в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

Миграционный кризис на польско-белорусской границе устроила Москва, а не Минск. Такое мнение высказал польский эксперт Кароль Гац.

"Польские власти прекрасно понимают, какую страну представляет собой Россия, каким лидером выступает Владимир Путин. Не имеется никаких сомнений насчёт того, что сценарий миграционного кризиса написан не в Минске, а в Москве", — приводит его слова Polskie Radio.

Эксперт также заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2021", которые начнутся 10 сентября, совместные только по названию, а на деле являются манёврами РФ. Ещё в прошлом, заметил Гац, Россия позволяла себе "разного рода действия или жесты" в отношении стран НАТО, а сейчас якобы имеется информация о том, что во время учений дело может дойти до провокаций, включая пересечение границы с Литвой.