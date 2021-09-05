НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Спартак" хочет купить полузащитника "Ростова" Данила Глебова

Ростовский клуб продаст футболиста, если найдёт ему замену до закрытия летнего трансферного окна.

5 сентября, 10:52
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов стал трансферной целью московского "Спартака". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, красно-белые сделали предложение "Ростову" о переходе Глебова. Трансфер может состояться в том случае, если донской клуб найдёт футболисту замену до 7 сентября, когда закроется летнее трансферное окно.

Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. Его основное амплуа — центральный полузащитник. В 66 матчах в составе клуба игрок забил два гола и сделал пять результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 3 миллиона евро.

Уголовное дело возбуждено после массовой драки фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери

Уголовное дело возбуждено после массовой драки фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" после шести туров занимает десятое место, набрав семь очков. "Ростов" с пятью баллами идёт на 14-й позиции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Футболист "Зенита" Азмун может следующим летом перейти в "Рому"

сегодня в 09:59

В "Спартаке" заявили о полной поддержке Витории, несмотря на провальный старт сезона

вчера в 11:16

На матче сборных России и Мальты будет работать турецкая бригада судей

сегодня в 10:19

Украинцев предупредили об угрозе перехода с газа на дрова и навоз

сегодня в 11:52

Автоэксперты оценили риск получения штрафа за установку дополнительных динамиков в машину

сегодня в 11:47

Новости партнеров

Layer 1