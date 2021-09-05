"Спартак" хочет купить полузащитника "Ростова" Данила Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов стал трансферной целью московского "Спартака". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, красно-белые сделали предложение "Ростову" о переходе Глебова. Трансфер может состояться в том случае, если донской клуб найдёт футболисту замену до 7 сентября, когда закроется летнее трансферное окно.

Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. Его основное амплуа — центральный полузащитник. В 66 матчах в составе клуба игрок забил два гола и сделал пять результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 3 миллиона евро.