Путин назвал чушью поднявшуюся в Сети "бучу" вокруг поправившего его школьника
То, как действовал мальчик, говорит лишь о том, что российские ученики раскованные и подготовленные, считает глава государства.
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Шумиха, поднявшаяся после того, как школьник Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина во время открытого урока по истории, является чушью. Так считает сам глава государства.
В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" был показан фрагмент записи после завершения пленарной сессии Восточного экономического форума, где президент обратился к модератору Сергею Брилёву и поинтересовался об истории с мальчиком: "Что, его там ругают, что ли?". А после того как узнал о таких реакциях, возмутился.
"Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого даже не заметил просто!" — признался Путин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также не видит в случившемся ничего плохого. По его словам, Путин изначально хотел, чтобы урок прошёл в формате диалога с учениками, и то, что произошло, было очень интересно. Самого же Никанора представитель Кремля назвал "совершенно блестящим мальчишкой", который знает историю как свои пять пальцев и получает от этого удовольствие.
"Дальше была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету. Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция", — уточнил Песков.
Напомним, во время открытого урока в рамках марафона "Новое знание", состоявшегося в детском центре "Океан" во Владивостоке, Владимир Путин рассказывал школьникам о проводимой Петром I войне со Швецией и оговорился, назвав её семилетней. Ученик поспешил поправить президента, заметив, что война называлась не семилетней, а просто Северной.
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