Путин назвал чушью поднявшуюся в Сети "бучу" вокруг поправившего его школьника

Шумиха, поднявшаяся после того, как школьник Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина во время открытого урока по истории, является чушью. Так считает сам глава государства.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" был показан фрагмент записи после завершения пленарной сессии Восточного экономического форума, где президент обратился к модератору Сергею Брилёву и поинтересовался об истории с мальчиком: "Что, его там ругают, что ли?". А после того как узнал о таких реакциях, возмутился.

"Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого даже не заметил просто!" — признался Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также не видит в случившемся ничего плохого. По его словам, Путин изначально хотел, чтобы урок прошёл в формате диалога с учениками, и то, что произошло, было очень интересно. Самого же Никанора представитель Кремля назвал "совершенно блестящим мальчишкой", который знает историю как свои пять пальцев и получает от этого удовольствие.

"Дальше была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету. Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция", — уточнил Песков.