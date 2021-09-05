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В Минздраве предупредили о негативном влиянии ковида на репродуктивную функцию

У переболевших инфекцией мужчин происходит снижение энергетики митохондрий сперматозоидов. Влияние CoViD-19 выявили в том числе на уровне глубинных генетических исследований.

5 сентября, 14:41

Фото © Shutterstock

У сперматозоидов переболевших коронавирусом пациентов встречаются генетические аномалии, негативно влияющие на репродуктивную функцию. Об этом в эфире "Радио России" рассказала главный внештатный гинеколог Министерства здравоохранения России, академик Лейла Адамян.


"Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность", — пояснила врач.

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Профессор развеял миф о влиянии вакцинации на репродуктивную функцию

Она привела в пример исследование, в котором приняли участие две группы мужчин — переболевшие коронавирусом и привившиеся от инфекции. Обеим группам сделали спермограмму до того, как они заболели или сделали прививку, и после, а также провели секвенирование РНК.


По словам медика, коронавирус повлиял "даже на простые показатели спермограммы". Влияние болезни было отмечено "на уровне глубинных генетических исследований". При этом гинеколог подчеркнула, что у мужчин, которые вакцинировались от ковида, изменений как в общем статусе, так и при секвенировании РНК обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 7 млн. Полностью выздоровело при этом свыше 6,2 миллиона граждан, также с начала пандемии зафиксировано 187 200 летальных исходов.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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