В Минздраве предупредили о негативном влиянии ковида на репродуктивную функцию

У сперматозоидов переболевших коронавирусом пациентов встречаются генетические аномалии, негативно влияющие на репродуктивную функцию. Об этом в эфире "Радио России" рассказала главный внештатный гинеколог Министерства здравоохранения России, академик Лейла Адамян.







"Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность", — пояснила врач.

Она привела в пример исследование, в котором приняли участие две группы мужчин — переболевшие коронавирусом и привившиеся от инфекции. Обеим группам сделали спермограмму до того, как они заболели или сделали прививку, и после, а также провели секвенирование РНК.







По словам медика, коронавирус повлиял "даже на простые показатели спермограммы". Влияние болезни было отмечено "на уровне глубинных генетических исследований". При этом гинеколог подчеркнула, что у мужчин, которые вакцинировались от ковида, изменений как в общем статусе, так и при секвенировании РНК обнаружено не было.