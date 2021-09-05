Кличко попросил Германию усилить санкции против РФ из-за "Северного потока – 2"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости усиления санкций против России. По его словам, важно использовать "предохранительные алгоритмы", чтобы в будущем Москва не смогла использовать "Северный поток – 2" как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Об этом Кличко рассказал председателю Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Армину Лашету во время встречи с немецкой молодёжью в Ганновере. Как сообщается на сайте партии "Удар", градоначальник украинской столицы присутствовал на мероприятии в качестве почётного гостя.

"Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать "Северный поток – 2" как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину", — отрезал Кличко.

В Киеве убеждены, что газопровод представляет собой опасный проект как для Украины, так и для стран Евросоюза, добавил политик. По его словам, последние высказывания российской стороны не оставляют сомнения в этом. Правда, о каких именно заявлениях идёт речь, Кличко не уточнил.