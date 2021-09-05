Кличко попросил Германию усилить санкции против РФ из-за "Северного потока – 2"
По его словам, последние высказывания российской стороны не оставляют сомнения в необходимости такого шага. Правда, о каких именно заявлениях идёт речь, мэр украинской столицы не уточнил.
Виталий Кличко. Фото © Facebook / Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости усиления санкций против России. По его словам, важно использовать "предохранительные алгоритмы", чтобы в будущем Москва не смогла использовать "Северный поток – 2" как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Об этом Кличко рассказал председателю Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Армину Лашету во время встречи с немецкой молодёжью в Ганновере. Как сообщается на сайте партии "Удар", градоначальник украинской столицы присутствовал на мероприятии в качестве почётного гостя.
"Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать "Северный поток – 2" как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину", — отрезал Кличко.
В Киеве убеждены, что газопровод представляет собой опасный проект как для Украины, так и для стран Евросоюза, добавил политик. По его словам, последние высказывания российской стороны не оставляют сомнения в этом. Правда, о каких именно заявлениях идёт речь, Кличко не уточнил.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что США гарантируют введение новых санкций против "Северного потока – 2" в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Лидер Незалежной назвал такую позицию Вашингтона "большой победой".
Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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