Вице-премьера Чехии допросят из-за несостоявшейся поездки в Москву

Правоохранители допросят первого вице-премьера Чехии Яна Гамачека о несостоявшейся в апреле поездке в Москву. Об этом сообщил сам Гамачек в ходе выступления на телеканале CNN Prima News.

"Во вторник буду отвечать на вопросы в полиции. Правдиво опишу, как всё происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло" , — сказал вице-премьер.

В середине апреля портал Seznam Zpravy сообщил о планах Гамачека посетить Москву, чтобы замять скандал вокруг взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году в обмен на получение республикой партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Сам вице-премьер категорически опроверг эту информацию и заявил, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать 10 млн крон (примерно €400 тысяч) компенсации за информацию, которая порочит его честь и достоинство и "основана на спекулятивных предположениях и неподтверждённой лжи".