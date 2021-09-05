Вице-премьера Чехии допросят из-за несостоявшейся поездки в Москву
По словам политика, в полиции он намерен правдиво описать произошедшую ситуацию.
Фото © Twitter / Jan Hamáček
Правоохранители допросят первого вице-премьера Чехии Яна Гамачека о несостоявшейся в апреле поездке в Москву. Об этом сообщил сам Гамачек в ходе выступления на телеканале CNN Prima News.
"Во вторник буду отвечать на вопросы в полиции. Правдиво опишу, как всё происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло", — сказал вице-премьер.
В середине апреля портал Seznam Zpravy сообщил о планах Гамачека посетить Москву, чтобы замять скандал вокруг взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году в обмен на получение республикой партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Сам вице-премьер категорически опроверг эту информацию и заявил, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать 10 млн крон (примерно €400 тысяч) компенсации за информацию, которая порочит его честь и достоинство и "основана на спекулятивных предположениях и неподтверждённой лжи".
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, которые произошли семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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