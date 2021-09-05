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Вице-премьера Чехии допросят из-за несостоявшейся поездки в Москву

По словам политика, в полиции он намерен правдиво описать произошедшую ситуацию.

5 сентября, 14:09
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/jhamacek/status/1194230814394986496/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jan Hamáček</a></p>

Фото © Twitter / Jan Hamáček

Правоохранители допросят первого вице-премьера Чехии Яна Гамачека о несостоявшейся в апреле поездке в Москву. Об этом сообщил сам Гамачек в ходе выступления на телеканале CNN Prima News.

"Во вторник буду отвечать на вопросы в полиции. Правдиво опишу, как всё происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло", — сказал вице-премьер.

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В середине апреля портал Seznam Zpravy сообщил о планах Гамачека посетить Москву, чтобы замять скандал вокруг взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году в обмен на получение республикой партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Сам вице-премьер категорически опроверг эту информацию и заявил, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете и потребовать 10 млн крон (примерно €400 тысяч) компенсации за информацию, которая порочит его честь и достоинство и "основана на спекулятивных предположениях и неподтверждённой лжи".

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, которые произошли семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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