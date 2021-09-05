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Подозреваемый в убийстве жены экс-главный нефролог Петербурга начал писать мемуары в СИЗО

Александр Земченков также рассказал, чем занимался в день, когда была убита его супруга, и признал, что рокового события можно было избежать.

5 сентября, 13:53
<p>Фото © ТАСС / Андрей Грязнов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Грязнов

Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, находясь в следственном изоляторе, начал писать книги. Как рассказал сам врач, часть мемуаров уже готова.

"Книг образовалось уже четыре. Идея самой первой родилась у моих близких: противопоставить реальную историю вылитым в Сеть и в СМИ искажениям. Жена убедила меня, что начало истории надо отодвинуть на четверть века назад", — приводит его слова Пятый канал.

В других книгах Земченков рассказывает о чувстве вины перед своими учениками, которым не успел сказать много важного и предостеречь от ужасов реальности, а в последней брошюре под названием "Как сохранить здесь здоровье" — о способах выживания в тюрьме. По его словам, основным разумным занятием в изоляторе является физическая активность — и при определённой фантазии мебель, состоящая из металла, может послужить спортинвентарём. Рабочее название ещё одной книги — "Как я перестал готовиться к жизни и начал жить" — родилось после того, как специалист существенно пересмотрел жизненные ценности в пользу собственных.

Бывший главный нефролог Петербурга мог убить жену ради квартиры

Бывший главный нефролог Петербурга мог убить жену ради квартиры

При этом Александр не знает результатов полиграфа, ведь закон запрещает сообщать о них до готовности передачи материалов дела в суд, а до этого ещё далеко. Однако его родственник, заметил врач, знает о недоказанной вине Земченкова по результатам детектора лжи, который он в последний раз проходил в 2010 году.

Подозреваемый также рассказал, что делал в день, когда была убита его супруга. Так, первую половину дня он провёл дома, затем поехал к любовнице Анастасии, чтобы установить школьный стол-стеллаж, а после попытался отправиться за дочками на дачу, но из-за сильного ливня не смог. О планах супруги ему было неизвестно, и волноваться все начали, когда та не ответила на звонки к вечеру. На следующий день он написал заявление в полицию о пропаже. Земченков считает, что избежать несчастья помогли бы более открытые отношения с супругой.

Главный нефролог Петербурга объяснил, зачем "оговорил себя" по делу об убийстве жены

Главный нефролог Петербурга объяснил, зачем "оговорил себя" по делу об убийстве жены

Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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