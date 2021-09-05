Подозреваемый в убийстве жены экс-главный нефролог Петербурга начал писать мемуары в СИЗО
Александр Земченков также рассказал, чем занимался в день, когда была убита его супруга, и признал, что рокового события можно было избежать.
Фото © ТАСС / Андрей Грязнов
Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, находясь в следственном изоляторе, начал писать книги. Как рассказал сам врач, часть мемуаров уже готова.
"Книг образовалось уже четыре. Идея самой первой родилась у моих близких: противопоставить реальную историю вылитым в Сеть и в СМИ искажениям. Жена убедила меня, что начало истории надо отодвинуть на четверть века назад", — приводит его слова Пятый канал.
В других книгах Земченков рассказывает о чувстве вины перед своими учениками, которым не успел сказать много важного и предостеречь от ужасов реальности, а в последней брошюре под названием "Как сохранить здесь здоровье" — о способах выживания в тюрьме. По его словам, основным разумным занятием в изоляторе является физическая активность — и при определённой фантазии мебель, состоящая из металла, может послужить спортинвентарём. Рабочее название ещё одной книги — "Как я перестал готовиться к жизни и начал жить" — родилось после того, как специалист существенно пересмотрел жизненные ценности в пользу собственных.
При этом Александр не знает результатов полиграфа, ведь закон запрещает сообщать о них до готовности передачи материалов дела в суд, а до этого ещё далеко. Однако его родственник, заметил врач, знает о недоказанной вине Земченкова по результатам детектора лжи, который он в последний раз проходил в 2010 году.
Подозреваемый также рассказал, что делал в день, когда была убита его супруга. Так, первую половину дня он провёл дома, затем поехал к любовнице Анастасии, чтобы установить школьный стол-стеллаж, а после попытался отправиться за дочками на дачу, но из-за сильного ливня не смог. О планах супруги ему было неизвестно, и волноваться все начали, когда та не ответила на звонки к вечеру. На следующий день он написал заявление в полицию о пропаже. Земченков считает, что избежать несчастья помогли бы более открытые отношения с супругой.
Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".
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