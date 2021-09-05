Подозреваемый в убийстве жены экс-главный нефролог Петербурга начал писать мемуары в СИЗО

Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, находясь в следственном изоляторе, начал писать книги. Как рассказал сам врач, часть мемуаров уже готова.

"Книг образовалось уже четыре. Идея самой первой родилась у моих близких: противопоставить реальную историю вылитым в Сеть и в СМИ искажениям. Жена убедила меня, что начало истории надо отодвинуть на четверть века назад", — приводит его слова Пятый канал.

В других книгах Земченков рассказывает о чувстве вины перед своими учениками, которым не успел сказать много важного и предостеречь от ужасов реальности, а в последней брошюре под названием "Как сохранить здесь здоровье" — о способах выживания в тюрьме. По его словам, основным разумным занятием в изоляторе является физическая активность — и при определённой фантазии мебель, состоящая из металла, может послужить спортинвентарём. Рабочее название ещё одной книги — "Как я перестал готовиться к жизни и начал жить" — родилось после того, как специалист существенно пересмотрел жизненные ценности в пользу собственных.

При этом Александр не знает результатов полиграфа, ведь закон запрещает сообщать о них до готовности передачи материалов дела в суд, а до этого ещё далеко. Однако его родственник, заметил врач, знает о недоказанной вине Земченкова по результатам детектора лжи, который он в последний раз проходил в 2010 году.