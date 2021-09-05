НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российского чемпиона мира по тяжёлой атлетике дисквалифицировали на 16 лет

Его наказали за участие в соревнованиях во время отбытия срока отстранения.

5 сентября, 13:47

Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Чемпиона мира по тяжёлой атлетике россиянина Хаджимурата Аккаева дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 16 лет. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Срок наказания 36-летнего спортсмена рассчитан с 22 января 2019-го до 22 января 2035 года. Его признали виновным в нарушении антидопингового правила, запрещающего принимать участие в соревнованиях во время отстранения.

Ранее в допинг-пробах Аккаева, взятых на Олимпиаде 2008 года в Пекине, а также накануне Игр 2012 года в Лондоне были обнаружены запрещённые вещества. Тогда россиянина дисквалифицировали на восемь лет — до 1 августа 2024 года.

У российского триатлониста обнаружен допинг

У российского триатлониста обнаружен допинг

Аккаев является победителем чемпионатов мира по тяжёлой атлетике 2004 и 2011 года. Также в его активе есть серебряная медаль, завоёванная на Олимпиаде 2004 года в Афинах. На Играх-2008 в Пекине атлет выиграл бронзу, но был лишён награды из-за допинга.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Главе Федерации тяжёлой атлетики США объявили выговор за критику российского коллеги

26 августа, 09:26

Всадника из Австралии отстранили от Олимпиады из-за обнаруженного в допинг-пробе кокаина

21 июля, 04:02

Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне и стал лидером чемпионата мира "Формулы-1"

сегодня в 14:50

Умерла 39-летняя экс-солистка Girls Aloud Сара Хардинг

сегодня в 14:56

Итальянец украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро

сегодня в 14:48

Новости партнеров

Layer 1