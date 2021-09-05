Российского чемпиона мира по тяжёлой атлетике дисквалифицировали на 16 лет
Его наказали за участие в соревнованиях во время отбытия срока отстранения.
Фото © ТАСС / Виталий Белоусов
Чемпиона мира по тяжёлой атлетике россиянина Хаджимурата Аккаева дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 16 лет. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Срок наказания 36-летнего спортсмена рассчитан с 22 января 2019-го до 22 января 2035 года. Его признали виновным в нарушении антидопингового правила, запрещающего принимать участие в соревнованиях во время отстранения.
Ранее в допинг-пробах Аккаева, взятых на Олимпиаде 2008 года в Пекине, а также накануне Игр 2012 года в Лондоне были обнаружены запрещённые вещества. Тогда россиянина дисквалифицировали на восемь лет — до 1 августа 2024 года.
Аккаев является победителем чемпионатов мира по тяжёлой атлетике 2004 и 2011 года. Также в его активе есть серебряная медаль, завоёванная на Олимпиаде 2004 года в Афинах. На Играх-2008 в Пекине атлет выиграл бронзу, но был лишён награды из-за допинга.
Комментариев: 0