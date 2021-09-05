В Индии 12-летний мальчик умер от опаснейшего вируса Нипах

В индийском штате Керала 12-летний мальчик умер из-за заражения вирусом Нипах, который Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Четыре дня назад у ребёнка подтвердили наличие инфекции, сообщает телеканал NDTV.

Департамент здравоохранения уже отследил все контакты погибшего школьника. Так, на данный момент на карантин отправлено 20 человек, причём у двоих из них обнаружены признаки опасного заболевания.

"Группа наблюдения пометила 20 человек как контакты с высоким риском. У двух из этих контактов с высоким риском есть симптомы, оба являются медицинскими работниками", — пояснила министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Правительство Индии поручило властям штата провести немедленное расследование на предмет незарегистрированных случаев Нипах. Однако ситуацию осложняет то, что инкубационный период вируса составляет от четырёх до 45 дней.