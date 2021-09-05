Неизвестный сообщил СБУ об угрозе убийства Зеленского
После того как на номер перезвонили, трубку взяла сотрудница Киево-Печерской лавры, отметив, что звонивший может иметь психическое расстройство.
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В кол-центр Службы безопасности Украины поступил звонок от неизвестного человека, который сообщил об угрозе убийства президента страны Владимира Зеленского. Также он предупредил о возможном нападении на здание Верховной рады, сообщает издание "Вести" со ссылкой на источник в полиции.
Сообщение от анонима поступило днём 4 сентября. Звонивший назвался Георгиевым Владимиром Александровичем и заявил, что слышал о подготовке покушения. При этом позднее на звонок ответила сотрудница Киево-Печерской лавры. Она уточнила, что некий мужчина попросил у неё телефон. Женщина также не исключила, что звонивший имеет психическое расстройство и, скорее всего, является бездомным.
Правоохранители начали расследование и пытаются установить местонахождение мужчины. При этом официально о случившемся никто пока не сообщил.
А ранее National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского во время визита в Вашингтон. Автор статьи отметила, что украинцы недоумевают по поводу решения главы государства презентовать план трансформации страны в Штатах, а не в Незалежной.
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