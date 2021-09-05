Неизвестный сообщил СБУ об угрозе убийства Зеленского

В кол-центр Службы безопасности Украины поступил звонок от неизвестного человека, который сообщил об угрозе убийства президента страны Владимира Зеленского. Также он предупредил о возможном нападении на здание Верховной рады, сообщает издание "Вести" со ссылкой на источник в полиции.

Сообщение от анонима поступило днём 4 сентября. Звонивший назвался Георгиевым Владимиром Александровичем и заявил, что слышал о подготовке покушения. При этом позднее на звонок ответила сотрудница Киево-Печерской лавры. Она уточнила, что некий мужчина попросил у неё телефон. Женщина также не исключила, что звонивший имеет психическое расстройство и, скорее всего, является бездомным.

Правоохранители начали расследование и пытаются установить местонахождение мужчины. При этом официально о случившемся никто пока не сообщил.