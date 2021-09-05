Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекомпенсацией за покупку БАДов
Чтобы возместить ущерб, аферисты, представляясь правоохранителями, предлагают жертве оплатить пошлину, к примеру, налог или услуги инкассации.
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Злоумышленники начали обманывать доверчивых граждан, сообщая им по телефону о возврате денежной компенсации за ранее купленные якобы некачественные биологически активные добавки (БАДы). Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.
"Мошенники используют такую схему, как предложение возврата денежных средств, потраченных на покупку БАДов", — цитирует ТАСС правоохранителей.
По данным МВД, телефонные аферисты, представляясь сотрудниками следствия, прокуратуры, суда или судебными приставами, сообщают жертве, что продавцы, торгующие якобы некачественными БАДами, осуждены и теперь осуществляется процедура возмещения ущерба клиентам. Однако для получения компенсации нужно оплатить пошлину. В качестве предлога злоумышленники обычно называют налог или услуги инкассации.
Таким образом доверчивые граждане соглашаются перевести названную сумму и тем самым лишаются денег. О подобных звонках, как отметили в ведомстве, лучше незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
А ранее в МВД предупредили россиян о мошенниках, притворяющихся полицейскими. Отмечается, что в каждом десятом случае жертвами преступников становятся пенсионеры.
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