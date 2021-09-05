НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекомпенсацией за покупку БАДов

Чтобы возместить ущерб, аферисты, представляясь правоохранителями, предлагают жертве оплатить пошлину, к примеру, налог или услуги инкассации.

5 сентября, 13:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Злоумышленники начали обманывать доверчивых граждан, сообщая им по телефону о возврате денежной компенсации за ранее купленные якобы некачественные биологически активные добавки (БАДы). Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

"Мошенники используют такую схему, как предложение возврата денежных средств, потраченных на покупку БАДов", — цитирует ТАСС правоохранителей.

Психиатр предложил запретить банкам звонить пожилым людям

Психиатр предложил запретить банкам звонить пожилым людям

По данным МВД, телефонные аферисты, представляясь сотрудниками следствия, прокуратуры, суда или судебными приставами, сообщают жертве, что продавцы, торгующие якобы некачественными БАДами, осуждены и теперь осуществляется процедура возмещения ущерба клиентам. Однако для получения компенсации нужно оплатить пошлину. В качестве предлога злоумышленники обычно называют налог или услуги инкассации.

Таким образом доверчивые граждане соглашаются перевести названную сумму и тем самым лишаются денег. О подобных звонках, как отметили в ведомстве, лучше незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Россиянам рассказали, как распознать поддельный голос при звонке мошенников

Россиянам рассказали, как распознать поддельный голос при звонке мошенников

А ранее в МВД предупредили россиян о мошенниках, притворяющихся полицейскими. Отмечается, что в каждом десятом случае жертвами преступников становятся пенсионеры.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1