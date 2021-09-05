Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекомпенсацией за покупку БАДов

Злоумышленники начали обманывать доверчивых граждан, сообщая им по телефону о возврате денежной компенсации за ранее купленные якобы некачественные биологически активные добавки (БАДы). Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

"Мошенники используют такую схему, как предложение возврата денежных средств, потраченных на покупку БАДов", — цитирует ТАСС правоохранителей.

По данным МВД, телефонные аферисты, представляясь сотрудниками следствия, прокуратуры, суда или судебными приставами, сообщают жертве, что продавцы, торгующие якобы некачественными БАДами, осуждены и теперь осуществляется процедура возмещения ущерба клиентам. Однако для получения компенсации нужно оплатить пошлину. В качестве предлога злоумышленники обычно называют налог или услуги инкассации.

Таким образом доверчивые граждане соглашаются перевести названную сумму и тем самым лишаются денег. О подобных звонках, как отметили в ведомстве, лучше незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.