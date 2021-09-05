Астролог назвала способы увеличения достатка в новолуние

Чтобы привлечь в свою жизнь достаток, можно воспользоваться некоторыми ритуалами и обрядами, которые принято проводить в период новолуния. О них рассказала астролог Лилия Любимова в "Инстаграме".

Первое осеннее новолуние случится в ночь с 6 на 7 сентября в знаке Дева, продлится оно недолго — с 3:52 до 5:38 по московскому времени. В этот "волшебный период" важна сфера работы, учёбы, здоровья, домашних животных и отношений с сослуживцами.

"Ваши планы должны быть максимально практичными и приземлёнными, ведь знак Девы принадлежит стихии Земля", — написала Любимова.

Первый способ привлечения достатка — "Магическая купюра". Для него необходима крупная купюра, которую нужно оставить на подоконнике в ночь новолуния. В этот момент деньги напитаются энергетикой Луны, и весь месяц вам будет сопутствовать финансовая удача. При этом использованную купюру лучше не тратить и сохранить до следующего полнолуния, которое ожидается 21 сентября.

Ещё один вариант — "Коса богатства". Для этого нужны зелёные нити и несколько купюр разного номинала. Во время новолуния нужно заплести из них косу и проговорить: "В косу деньги туго вплетаю, к своей жизни силой их привлекаю. Как Месяцу молодому толстеть да полнеть, так и косе моей богатеть да густеть. Аминь!" Такую аккуратно сплетённую косу можно хранить у изголовья кровати.

Третий способ — "Денежная вода" — подразумевает под собой наполненный ключевой водой стакан, в него нужно положить монеты с золотом и оставить на подоконнике до того, как взойдёт молодой месяц. А утром этой водой нужно умыться и проговорить: "Смываю с лица печаль бедности да покров нищеты. Привлекаю радость да богатство, дабы не ведать мне неприятностей да безденежья. Сила Месяца, помоги!"