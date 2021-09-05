В Ирландии 474 выпускника сдали госэкзамен по русскому языку

Русский язык — один из популярных иностранных языков, экзамены по которым сдают выпускники ирландских школ. В этом году родной язык Пушкина для сдачи экзамена выбрали 474 ученика последних классов, сообщает издание RussianIreland.com.

Результаты тех, кто экзаменовался по русскому, остались стабильно высокими. Так, в 2021 году 71,3% получили высший балл H1, в прошлом году, когда оценки выставляли преподаватели, таких было 79,6%. В 2019 году только 58,1% получили на экзаменах 100 баллов.

При этом в 2020 году экзамен по русскому языку сдавали 367 учеников, в 2019-м — 458 ребят, в 2018 году — 367 школьников, в 2017-м — 310, в 2016 году — 333, а в 2015-м — 272.

Уточняется, что рост числа выпускников, выбравших экзамен по русскому языку, связан с демографическими и иммиграционными особенностями Ирландии. До референдума о 27-й поправке к Конституции Ирландии, состоявшегося в 2004 году, дети, рождённые на территории острова, автоматически получали ирландское гражданство. Это послужило росту числа рождаемости. Сейчас ребятам, появившимся на свет до 2005 года, когда статья была изменена и гражданство не предоставлялось по факту рождения на острове, как раз по 15–17 лет.

По признанию многих выпускников, главной причиной, по которой они выбрали русский язык, является возможность получить баллы. Несмотря на кажущуюся лёгкость заданий экзамена, готовиться к нему необходимо, указала преподаватель русского языка Светлана Ильина.

"Этот экзамен не так просто сдать даже филологу – учителю русского языка! Ведь около половины экзамена — на английском. Есть задания, где текст надо слушать на русском, а на вопросы по нему отвечать на английском", — добавила педагог.

Число взрослых ирландцев, заинтересованных в изучении русского языка, тоже растёт. По мнению учеников курсов по подготовке к экзамену по русскому, которые предоставляет государственная организация Post-Primary Languages Ireland, изучение языка поможет лучше узнать русскую культуру, историю, упростит общение в путешествиях и поможет наладить международные и бизнес-отношения.