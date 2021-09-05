Директор кемеровского театра рассказал о загадочно умершем молодом актёре

Найденный мёртвым 25-летний Максим Герцев, бывший актёр кемеровского Театра для детей и молодёжи, был хорошим и ответственным парнем. Об этом рассказал директор театра Григорий Забавин в беседе с Лайфом.

"Хороший парень, хороший и простой, симпатичный, надёжный и ответственный. Почему так сегодня сложилось, для меня, честно говоря, абсолютная загадка. Потому что симпатичный, молодой, белобрысый парень", — признался Забавин.

Наш собеседник добавил, что из театра Максим уволился в июне.