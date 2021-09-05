НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Директор кемеровского театра рассказал о загадочно умершем молодом актёре

Парень пропал 3 сентября, а уже 4-го числа волонтёры сообщили, что его нашли мёртвым. Причины и обстоятельства смерти Максима не называются.

5 сентября, 12:07
<p>Максим Герцев. Фото © VK / <a href="https://vk.com/newkidd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">newkidd</a></p>

Максим Герцев. Фото © VK / newkidd

Найденный мёртвым 25-летний Максим Герцев, бывший актёр кемеровского Театра для детей и молодёжи, был хорошим и ответственным парнем. Об этом рассказал директор театра Григорий Забавин в беседе с Лайфом.

"Хороший парень, хороший и простой, симпатичный, надёжный и ответственный. Почему так сегодня сложилось, для меня, честно говоря, абсолютная загадка. Потому что симпатичный, молодой, белобрысый парень", — признался Забавин.

Наш собеседник добавил, что из театра Максим уволился в июне.

Юный футболист "Ювентуса" Брайан Додьен умер в возрасте 17 лет

Юный футболист "Ювентуса" Брайан Додьен умер в возрасте 17 лет

Как уже писал Лайф, Герцев пропал 3 сентября. Максим выехал на машине Nissan AD тёмно-зелёного цвета, и больше его не видели. Четвёртого сентября волонтёры сообщили, что молодого человека нашли мёртвым. Причины и подробности смерти бывшего актёра названы не были.

Известный композитор и автор сиртаки умер на 97-м году жизни

Известный композитор и автор сиртаки умер на 97-м году жизни

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Мать убитого в Самаре педофила рассказала, что друзья часто оставляли его с дочками как няньку

3 сентября, 15:05

Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекомпенсацией за покупку БАДов

сегодня в 13:11

Талибы рассказали, каким будет новое Правительство Афганистана

сегодня в 13:23

Неизвестный сообщил СБУ об угрозе убийства Зеленского

сегодня в 13:16

"Мы ничего не получили": Порошенко оценил итоги провальной встречи Зеленского с Байденом

сегодня в 13:06

Новости партнеров

Layer 1