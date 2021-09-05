Директор кемеровского театра рассказал о загадочно умершем молодом актёре
Парень пропал 3 сентября, а уже 4-го числа волонтёры сообщили, что его нашли мёртвым. Причины и обстоятельства смерти Максима не называются.
Максим Герцев. Фото © VK / newkidd
Найденный мёртвым 25-летний Максим Герцев, бывший актёр кемеровского Театра для детей и молодёжи, был хорошим и ответственным парнем. Об этом рассказал директор театра Григорий Забавин в беседе с Лайфом.
"Хороший парень, хороший и простой, симпатичный, надёжный и ответственный. Почему так сегодня сложилось, для меня, честно говоря, абсолютная загадка. Потому что симпатичный, молодой, белобрысый парень", — признался Забавин.
Наш собеседник добавил, что из театра Максим уволился в июне.
Как уже писал Лайф, Герцев пропал 3 сентября. Максим выехал на машине Nissan AD тёмно-зелёного цвета, и больше его не видели. Четвёртого сентября волонтёры сообщили, что молодого человека нашли мёртвым. Причины и подробности смерти бывшего актёра названы не были.
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