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Украинцев предупредили об угрозе перехода с газа на дрова и навоз

Экс-депутат Верховной рады убеждён, что Незалежная должна наконец-то признать отсутствие возможности закупать газ из других стран, и назвал её газотранспортную систему "чисто телом" "Газпрома".

5 сентября, 11:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Если Украина не сможет договориться с Россией о дальнейших поставках газа, то зимой ей придётся перейти на дрова, солому и навоз. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады генерал-лейтенант МВД Незалежной Геннадий Москаль.

Он отметил, что при самом худшем раскладе Киев перестанет поддерживать газотранспортную систему страны из-за того, что транзит газа из РФ попросту не сможет окупать её содержание. Политик убеждён, что Украина должна наконец-то признать отсутствие возможности закупать газ из других стран, и назвал её газотранспортную систему "чисто телом" российского "Газпрома".

"Позиция власти должна быть другой — газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено, кизяки (высушенный или переработанный навоз. — Прим. Лайфа) и уголь, которого тоже нет", — пояснил Москаль в эфире телеканала "НАШ".

Украине предрекли энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы

Украине предрекли энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, повторяя её недавнее заявление, назвал российский газ грязным и объяснил это не только химико-логистической составляющей. Также стороны обменялись мнениями по поводу угрозы "Северного потока – 2" для безопасности Незалежной и энергетической безопасности Европы. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров жёстко ответил на слова Зеленского. По мнению дипломата, подобные заявления делаются "не от большого ума".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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