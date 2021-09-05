Украинцев предупредили об угрозе перехода с газа на дрова и навоз

Если Украина не сможет договориться с Россией о дальнейших поставках газа, то зимой ей придётся перейти на дрова, солому и навоз. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады генерал-лейтенант МВД Незалежной Геннадий Москаль.

Он отметил, что при самом худшем раскладе Киев перестанет поддерживать газотранспортную систему страны из-за того, что транзит газа из РФ попросту не сможет окупать её содержание. Политик убеждён, что Украина должна наконец-то признать отсутствие возможности закупать газ из других стран, и назвал её газотранспортную систему "чисто телом" российского "Газпрома".

"Позиция власти должна быть другой — газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено, кизяки (высушенный или переработанный навоз. — Прим. Лайфа) и уголь, которого тоже нет", — пояснил Москаль в эфире телеканала "НАШ".