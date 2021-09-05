Украинцев предупредили об угрозе перехода с газа на дрова и навоз
Экс-депутат Верховной рады убеждён, что Незалежная должна наконец-то признать отсутствие возможности закупать газ из других стран, и назвал её газотранспортную систему "чисто телом" "Газпрома".
Фото © Pexels
Если Украина не сможет договориться с Россией о дальнейших поставках газа, то зимой ей придётся перейти на дрова, солому и навоз. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады генерал-лейтенант МВД Незалежной Геннадий Москаль.
Он отметил, что при самом худшем раскладе Киев перестанет поддерживать газотранспортную систему страны из-за того, что транзит газа из РФ попросту не сможет окупать её содержание. Политик убеждён, что Украина должна наконец-то признать отсутствие возможности закупать газ из других стран, и назвал её газотранспортную систему "чисто телом" российского "Газпрома".
"Позиция власти должна быть другой — газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено, кизяки (высушенный или переработанный навоз. — Прим. Лайфа) и уголь, которого тоже нет", — пояснил Москаль в эфире телеканала "НАШ".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, повторяя её недавнее заявление, назвал российский газ грязным и объяснил это не только химико-логистической составляющей. Также стороны обменялись мнениями по поводу угрозы "Северного потока – 2" для безопасности Незалежной и энергетической безопасности Европы. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров жёстко ответил на слова Зеленского. По мнению дипломата, подобные заявления делаются "не от большого ума".
Комментариев: 0