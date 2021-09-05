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Песков заявил о доминировании в Киеве русофобского подхода

Сторонники же обсуждения с Россией острых вопросов сидят под домашним арестом, заметил представитель Кремля.

5 сентября, 11:34
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Сейчас в Киеве доминирующим по отношению ко всему является русофобский подход, так как те, кто настаивает на сбалансированном подходе, находятся под домашним арестом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока доминирует вот этот вот такой русофобский подход во всём и вся", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам представителя Кремля, сторонники сбалансированного подхода и обсуждения с Россией острых вопросов сейчас "грубо и через колено" определяются под домашний арест, а суд "только штампует" продление сроков.

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А ранее Дмитрий Песков назвал стремление Украины в НАТО непосредственной угрозой для РФ. Представитель Кремля отметил, что итоги встречи президентов Незалежной и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в некоторых аспектах являются продолжением создания проекта превращения страны в "анти-Россию".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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