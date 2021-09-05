Песков заявил о доминировании в Киеве русофобского подхода

Сейчас в Киеве доминирующим по отношению ко всему является русофобский подход, так как те, кто настаивает на сбалансированном подходе, находятся под домашним арестом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока доминирует вот этот вот такой русофобский подход во всём и вся", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам представителя Кремля, сторонники сбалансированного подхода и обсуждения с Россией острых вопросов сейчас "грубо и через колено" определяются под домашний арест, а суд "только штампует" продление сроков.