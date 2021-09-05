Автоэксперты оценили риск получения штрафа за установку дополнительных динамиков в машину

Новые штрафы за установку дополнительных динамиков и усилителей звука в автомобили, которые могут появиться в России, нельзя окрестить полностью разумными. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

"Эти поправки я не могу назвать разумными в полном объёме, потому что там наши специалисты перестарались. Согласно этим поправкам, установка любого прибора на автомобиль рассматривается как запрещённое действие, требует регистрации в специальных центрах, которых, например, в Сибири много где просто нет на сотни километров", — приводит РБК слова Лысакова.

Парламентарий отметил, что непонятно, как именно будут действовать сотрудники ГАИ для обнаружения источника шума на фоне звуков городских дорог. Также, как указал Лысаков, теперь могут выписываться штрафы водителю за установку любой дополнительной аппаратуры.

"Я не очень представляю, как это будет контролироваться, вряд ли во время движения звук из динамиков будет выделяться на фоне городского шума, сложно представить, как сотрудники ГАИ будут замерять звук и останавливать источник. Если говорить о конструкции кузова, ослаблять конструкцию автомобиля для установки динамика и увеличивать тем самым риски никто не будет", — пояснил депутат.

Вместе с тем партнёр аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил, что в РФ существуют как основные положения допуска автомобилей, так и технический регламент Таможенного союза. В этих документах указаны вещи, которые нельзя устанавливать в машину. Однако про динамики нет ни слова, отметил эксперт. Он также сообщил, что если динамики поставлены на штатных местах и водитель не вносит изменений в конструкцию автомобиля, то никакого штрафа быть не должно.