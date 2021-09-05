В Абхазии обнаружили тело утонувшего в море жителя Нижегородской области

Спасатели обнаружили тело жителя Нижегородской области, который утонул в Гагре. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

"Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра", — сказано в записи на сайте ведомства.