В Абхазии обнаружили тело утонувшего в море жителя Нижегородской области
Вечером 2 сентября он в нетрезвом состоянии отправился купаться во время шторма.
Фото © МЧС Абхазии
Спасатели обнаружили тело жителя Нижегородской области, который утонул в Гагре. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра", — сказано в записи на сайте ведомства.
Очевидцы сообщили, что Градобоев вечером 2 сентября в нетрезвом состоянии решил искупаться в штормящем море. В результате он утонул. Тело мужчины доставлено в морг Гагрской районной больницы.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине в море утонула женщина, а её 13-летний сын пропал без вести. Следственные органы возбудили уголовное дело. Тело подростка нашли спустя шесть дней поисков.
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