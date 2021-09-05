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В Абхазии обнаружили тело утонувшего в море жителя Нижегородской области

Вечером 2 сентября он в нетрезвом состоянии отправился купаться во время шторма.

5 сентября, 11:59
<p>Фото © МЧС Абхазии</p>

Фото © МЧС Абхазии

Спасатели обнаружили тело жителя Нижегородской области, который утонул в Гагре. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

"Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра", — сказано в записи на сайте ведомства.

Очевидцы сообщили, что Градобоев вечером 2 сентября в нетрезвом состоянии решил искупаться в штормящем море. В результате он утонул. Тело мужчины доставлено в морг Гагрской районной больницы.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине в море утонула женщина, а её 13-летний сын пропал без вести. Следственные органы возбудили уголовное дело. Тело подростка нашли спустя шесть дней поисков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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