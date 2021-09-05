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В Гвинее после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота

Президент Альфа Конде находится в целости и сохранности. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы республики Конакри.

5 сентября, 12:18

Фото © Pixabay

В Гвинейской Республике была предпринята попытка государственного переворота. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на источник.

Отмечается, что вокруг президентского дворца, где находится глава государства Альфа Конде, раздались звуки стрельбы. В "Твиттере" появились кадры с места событий. Лидер Гвинеи чувствует себя хорошо и находится под защитой президентской гвардии. Переворот пыталась осуществить группа спецназа, элитное подразделение армии. В её главе стоит полковник Мамади Думбуя, бывший французский легионер, отозванный в Гвинею.

Вместе с этим высокопоставленный источник агентства Reuters сообщил, что силовики с оружием стоят перед президентским дворцом в городе Конакри (столица Гвинеи). Кроме того, военные перекрыли единственную трассу, ведущую с севера города в правительственный квартал. Он также подтвердил информацию о состоянии президента Гвинеи, но подробностей происходящего не привёл. Агентство передаёт, что в результате стрельбы два человека были ранены.

Ранее Лайф писал, что в Вашингтоне три человека погибли, когда неизвестные открыли огонь по прохожим.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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