Сам факт встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена является позитивным, однако итоги переговоров свидетельствуют, что результатов нет. Об этом заявил бывший глава Незалежной, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко.

"Нам не удалось получить ПДЧ (План действий по членству в НАТО. — Прим. Лайфа) и твёрдую позицию американцев, это очень плохо. Ничего, кроме членства в НАТО, не сможет обеспечить Украине надёжную гарантию безопасности. Мои предложения были, чтобы до тех пор пока Украина не получит ПДЧ относительно членства в НАТО, нам нужны стратегические гарантии безопасности от США. К сожалению, мы их также не получили", — приводит слова экс-президента Незалежной партийная пресс-служба.

Порошенко отметил, что восстановление Комиссии стратегического партнёрства не является каким-то историческим шагом, как его подаёт Зеленский. Экс-президент Украины напомнил, что ещё в 2009 году он, будучи министром иностранных дел, участвовал в её создании. А вот то, что нынешний украинский лидер в разговоре с Байденом даже не заикнулся о новых антироссийских санкциях, является ещё одной грубой ошибкой, подчеркнул политик.