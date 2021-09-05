В Госдуме оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Как отметил депутат Руслан Бальбек, вопросы по Украине нужно решать с США, однако там к конструктивному диалогу с РФ пока не созрели.

Президент Украины Владимир Зеленский обманул избирателей после вступления в должность, так и не выполнив своих обещаний. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя возможную встречу лидера Незалежной с главой РФ Владимиром Путиным.

"Я бы не стал верить человеку, который, как пыль со стола, смахнул надежды десятков миллионов человек — тех, кому он обещал улучшение отношений с Россией, окончание войны в Донбассе... Получается, вопросы по Украине нужно решать с США, а там пока к конструктивному диалогу не созрели", — приводит RT слова парламентария.

Также Бальбек отметил, что беседа о территориальной принадлежности Крыма с украинской стороной исключена, а говорить на тему преследования русского языка на Украине Зеленский и вовсе откажется. По словам депутата, диалог состоится только в случае, если президент Незалежной, "пусть и скрепя сердце", признает Крым российским.

"Это может стать стартовой точкой для обсуждения важных межгосударственных вопросов", — подытожил Бальбек.