В Госдуме оценили возможность встречи Путина с Зеленским
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Как отметил депутат Руслан Бальбек, вопросы по Украине нужно решать с США, однако там к конструктивному диалогу с РФ пока не созрели.
Президент Украины Владимир Зеленский обманул избирателей после вступления в должность, так и не выполнив своих обещаний. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя возможную встречу лидера Незалежной с главой РФ Владимиром Путиным.
"Я бы не стал верить человеку, который, как пыль со стола, смахнул надежды десятков миллионов человек — тех, кому он обещал улучшение отношений с Россией, окончание войны в Донбассе... Получается, вопросы по Украине нужно решать с США, а там пока к конструктивному диалогу не созрели", — приводит RT слова парламентария.
Также Бальбек отметил, что беседа о территориальной принадлежности Крыма с украинской стороной исключена, а говорить на тему преследования русского языка на Украине Зеленский и вовсе откажется. По словам депутата, диалог состоится только в случае, если президент Незалежной, "пусть и скрепя сердце", признает Крым российским.
"Это может стать стартовой точкой для обсуждения важных межгосударственных вопросов", — подытожил Бальбек.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов. Не так давно зампредседателя Правительства Украины сообщал, что подготовительные процессы встречи Путина и Зеленского проходят "на высоком уровне". Однако в Кремле эту информацию опровергли, но оговорились, что не отвергают саму возможность встречи.
Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".