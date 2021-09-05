Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома

Ранее возле президентского дворца в столице страны раздались звуки стрельбы, СМИ сообщили о попытке государственного переворота.

Российское посольство в Гвинее призвало проживающих в этой стране граждан РФ не покидать свои дома ввиду резкого обострения внутриполитической ситуации в Конакри. Об этом говорится в сообщении, опубликованном дипмиссией на своей официальной странице в "Фейсбуке".

"В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице — городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания", — сказано в посте.