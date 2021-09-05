НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома

Ранее возле президентского дворца в столице страны раздались звуки стрельбы, СМИ сообщили о попытке государственного переворота.

5 сентября, 13:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российское посольство в Гвинее призвало проживающих в этой стране граждан РФ не покидать свои дома ввиду резкого обострения внутриполитической ситуации в Конакри. Об этом говорится в сообщении, опубликованном дипмиссией на своей официальной странице в "Фейсбуке".

"В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице — городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания", — сказано в посте.

Ранее в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри.

На Украине Зеленскому предрекли свержение уже этой осенью

На Украине Зеленскому предрекли свержение уже этой осенью

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Гвинее мятежники задержали президента и заявили о роспуске правительства

сегодня в 14:06

В Гвинее после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота

сегодня в 12:18

Итальянец украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро

сегодня в 14:48
Life

Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне и стал лидером чемпионата мира "Формулы-1"

сегодня в 14:50

В Минздраве предупредили о негативном влиянии ковида на репродуктивную функцию

сегодня в 14:41

Новости партнеров

Layer 1