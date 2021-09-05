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Регион
Опубликовано 5 сентября 2021, 16:42

Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее возле президентского дворца в столице страны раздались звуки стрельбы, СМИ сообщили о попытке государственного переворота.

Российское посольство в Гвинее призвало проживающих в этой стране граждан РФ не покидать свои дома ввиду резкого обострения внутриполитической ситуации в Конакри. Об этом говорится в сообщении, опубликованном дипмиссией на своей официальной странице в "Фейсбуке".

"В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице — городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания", — сказано в посте.

Ранее в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри.

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Евгения Колесникова
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