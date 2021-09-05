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"Металлург" одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Победу команде за полторы минуты до финальной сирены принёс точный бросок Андрея Чибисова.

5 сентября, 13:49
<p>Фото © ХК "Металлург"</p>

Фото © ХК "Металлург"

Магнитогорский "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил казахстанский "Барыс" со счётом 2:1. Встреча прошла на "Барыс-арене" в Нур-Султане.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде. Сначала шведский нападающий Якоб Лилья вывел хозяев вперёд. Через несколько минут Максим Карпов восстановил равенство на табло. Автором решающей шайбы за полторы минуты до финальной сирены стал Андрей Чибисов.

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Для "Металлурга" победа стала второй подряд в регулярном чемпионате. В стартовом матче уральская команда одолела на выезде екатеринбургский "Автомобилист" (6:2). "Барыс" потерпел второе поражение на старте сезона.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Барыс" — "Металлург" — 1:2

Шайбы: Лилья 42' (1:0), Карпов 46' (1:1), Чибисов 59' (1:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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