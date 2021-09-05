"Металлург" одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Магнитогорский "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил казахстанский "Барыс" со счётом 2:1. Встреча прошла на "Барыс-арене" в Нур-Султане.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде. Сначала шведский нападающий Якоб Лилья вывел хозяев вперёд. Через несколько минут Максим Карпов восстановил равенство на табло. Автором решающей шайбы за полторы минуты до финальной сирены стал Андрей Чибисов.

Для "Металлурга" победа стала второй подряд в регулярном чемпионате. В стартовом матче уральская команда одолела на выезде екатеринбургский "Автомобилист" (6:2). "Барыс" потерпел второе поражение на старте сезона.