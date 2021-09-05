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В Гвинее мятежники задержали президента и заявили о роспуске правительства

Спецназ, который арестовал Конде, возглавляет полковник Мамади Думбуя и другие высокопоставленные лица.

5 сентября, 14:06
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/sysawane/status/1434496691512778755/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sysawane</a></p>

Фото © Twitter/sysawane

Лидер гвинейских мятежников полковник Мамади Думбуя в видеообращении к нации заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.

"Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжёлой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи", — указал Думбуя.

Ранее гвинейский новостной портал Guineenews со ссылкой на источники сообщил, что президента Гвинеи Альфу Конде арестовали военные, во главе которых находятся полковник Думбуя и другие высокопоставленные лица.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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