В Гвинее мятежники задержали президента и заявили о роспуске правительства

Спецназ, который арестовал Конде, возглавляет полковник Мамади Думбуя и другие высокопоставленные лица.

Лидер гвинейских мятежников полковник Мамади Думбуя в видеообращении к нации заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.

"Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжёлой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи", — указал Думбуя.

🔴 Le président Alpha Condé aux mains de putschistes, regard perdu. L’officier de la Force Spéciale essaye de le conforter et dément d’être torturé.#Guinée pic.twitter.com/J3XWx6NKt8 — ibrahim Ⓜ (@sysawane) September 5, 2021

Ранее гвинейский новостной портал Guineenews со ссылкой на источники сообщил, что президента Гвинеи Альфу Конде арестовали военные, во главе которых находятся полковник Думбуя и другие высокопоставленные лица.