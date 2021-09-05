В Гвинее мятежники задержали президента и заявили о роспуске правительства
Спецназ, который арестовал Конде, возглавляет полковник Мамади Думбуя и другие высокопоставленные лица.
Фото © Twitter/sysawane
Лидер гвинейских мятежников полковник Мамади Думбуя в видеообращении к нации заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.
"Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжёлой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи", — указал Думбуя.
🔴 Le président Alpha Condé aux mains de putschistes, regard perdu. L’officier de la Force Spéciale essaye de le conforter et dément d’être torturé.#Guinée pic.twitter.com/J3XWx6NKt8— ibrahim Ⓜ (@sysawane) September 5, 2021
Ранее гвинейский новостной портал Guineenews со ссылкой на источники сообщил, что президента Гвинеи Альфу Конде арестовали военные, во главе которых находятся полковник Думбуя и другие высокопоставленные лица.
Ранее в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри.
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