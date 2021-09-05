Группа туристов вышла на катере из Волгограда в Махачкалу и пропала
В последний раз они связывались с родственниками утром 3 сентября по спутниковому телефону. Сейчас местонахождение людей, как и плавсредства, неизвестно.
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Силы спасателей брошены на поиски группы из семи человек, которые отплыли на катере из Волгограда в Дагестан, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области.
"Родственниками потеряна связь с группой лиц в количестве семи человек, передвигающейся на катере "Корвет-750-А". Маршрут движения — Волгоград — Махачкала", — говорится в релизе ведомства.
Известно, что путешественники не регистрировались в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС России.
В последний раз на связь пропавшие выходили утром 3 сентября по спутниковому телефону. Согласно данным пограничного управления, установлено, что 31 августа группа находилась на 137-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.
Ранее сообщалось, что группа украинских туристов попала под лавину в Северной Осетии. На гору они поднимались со стороны Грузии.
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