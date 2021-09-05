Группа туристов вышла на катере из Волгограда в Махачкалу и пропала

Силы спасателей брошены на поиски группы из семи человек, которые отплыли на катере из Волгограда в Дагестан, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области.

"Родственниками потеряна связь с группой лиц в количестве семи человек, передвигающейся на катере "Корвет-750-А". Маршрут движения — Волгоград — Махачкала", — говорится в релизе ведомства.

Известно, что путешественники не регистрировались в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС России.

В последний раз на связь пропавшие выходили утром 3 сентября по спутниковому телефону. Согласно данным пограничного управления, установлено, что 31 августа группа находилась на 137-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала.