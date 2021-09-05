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В Крыму "девятка" сбила девушек на дороге и врезалась в торговый павильон

К счастью, обошлось без жертв. Одна из пострадавших с травмой голени была доставлена в больницу. По словам очевидцев, водитель, совершивший наезд, был пьян.

5 сентября, 14:19

В Крыму лихач протаранил трёх девушек, а после, недолго думая, открутил номера. Видео © VK / "Крым без цензуры"

Водитель "девятки" в Крыму чуть не убил трёх девушек, сбив их на дороге. После этого лихач врезался в торговый павильон. Видеозапись с места происшествия появилась в группе "Крым без цензуры" в соцсети "ВКонтакте".

По нашим данным, инцидент произошёл около двух часов ночи в воскресенье, 5 сентября, в посёлке Партенит. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что сразу после наезда на пешеходов водитель первым делом стал откручивать с машины номера. На фоне также слышен плач. По словам свидетелей, мужчина, устроивший ДТП, был пьян.

Фото © VK / "Крым без цензуры"

Фото © VK / "Крым без цензуры"

К счастью, обошлось без жертв. Одна из пострадавших с травмой голени была доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Москве задержали таксиста, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся

В Москве задержали таксиста, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся

А ранее Лайф сообщал, что в Барнауле водитель иномарки сбил на зебре девятилетнюю девочку, внезапно выскочившую на дорогу, от удара школьницу подкинуло. При этом она смогла самостоятельно подняться и покинуть проезжую часть. Госпитализация ребёнку не потребовалась.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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