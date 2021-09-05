"Порту" отказался продавать своего футболиста "Спартаку"
Португальский клуб отклонил два предложения красно-белых о трансфере 27-летнего игрока.
Фото © ФК "Порту"
"Порту" не собирается продавать правого защитника Уилсона Манафу московскому "Спартаку". Об этом передаёт португальское издание A Bola.
Сообщается, что "Порту" отклонил два предложения красно-белых на сумму от 7 до 15 миллионов евро.
Манафа выступает за "Порту" с 2019 года. В составе клуба 27-летний португальский футболист стал чемпионом страны, обладателем национального Кубка и Суперкубка.
Контракт защитника с "Порту" рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
Комментариев: 0