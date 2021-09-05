"Порту" отказался продавать своего футболиста "Спартаку"

"Порту" не собирается продавать правого защитника Уилсона Манафу московскому "Спартаку". Об этом передаёт португальское издание A Bola.

Сообщается, что "Порту" отклонил два предложения красно-белых на сумму от 7 до 15 миллионов евро.

Манафа выступает за "Порту" с 2019 года. В составе клуба 27-летний португальский футболист стал чемпионом страны, обладателем национального Кубка и Суперкубка.