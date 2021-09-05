Посольство США призвало РФ "вернуть Украине контроль над её границей"

Россия должна взять ответственность за прекращение войны в Донбассе на себя. Об этом заявила пресс-служба Посольства США на Украине в своём аккаунте в "Фейсбуке".

"В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти своё оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над её международно признанной границей", — говорится в релизе дипмиссии.

Американские дипломаты выразили уверенность в том, что именно Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Ранее в Киеве анонсировали участие США в урегулировании конфликта в Донбассе. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина выразила надежду, что уже в ближайшее время пройдёт ряд визитов.