Посольство США призвало РФ "вернуть Украине контроль над её границей"
В американской дипмиссии в Киеве полагают, что именно Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на востоке Незалежной.
Фото © ТАСС / Спринчак Валентин
Россия должна взять ответственность за прекращение войны в Донбассе на себя. Об этом заявила пресс-служба Посольства США на Украине в своём аккаунте в "Фейсбуке".
"В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывезти своё оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над её международно признанной границей", — говорится в релизе дипмиссии.
Американские дипломаты выразили уверенность в том, что именно Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Ранее в Киеве анонсировали участие США в урегулировании конфликта в Донбассе. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина выразила надежду, что уже в ближайшее время пройдёт ряд визитов.
Как уже сообщал Лайф, последние несколько дней лидер Украины Владимир Зеленский находился с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с президентом Байденом. На встрече в Овальном кабинете глава Белого дома заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию.
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