В Москве вынесли приговор капитану катера, под винтом которого погиб шестилетний мальчик

В Москве Тушинский суд приговорил к полутора годам колонии общего режима судоводителя, обвинённого в гибели малолетнего ребёнка под винтом катера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Приговором Тушинского районного суда города Москвы [Гайбуллочону] Махкамову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, на срок два года", — указал собеседник агентства.

До вынесения приговора обвиняемый находился под домашним арестом. По данным следствия, 13 июня мужчина на маломерном судне Centurion RI буксировал вейкбордиста по Москве-реке, мальчик находился на борту без спасательного жилета. В ходе движения катер начал раскачиваться, в результате чего шестилетний ребёнок выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Спасатели достали его из воды и привезли на станцию, однако спасти ребёнка не удалось.