В Москве вынесли приговор капитану катера, под винтом которого погиб шестилетний мальчик
Мужчину отправили в исправительную колонию общего режима, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, в течение двух лет.
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В Москве Тушинский суд приговорил к полутора годам колонии общего режима судоводителя, обвинённого в гибели малолетнего ребёнка под винтом катера. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.
"Приговором Тушинского районного суда города Москвы [Гайбуллочону] Махкамову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, на срок два года", — указал собеседник агентства.
До вынесения приговора обвиняемый находился под домашним арестом. По данным следствия, 13 июня мужчина на маломерном судне Centurion RI буксировал вейкбордиста по Москве-реке, мальчик находился на борту без спасательного жилета. В ходе движения катер начал раскачиваться, в результате чего шестилетний ребёнок выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Спасатели достали его из воды и привезли на станцию, однако спасти ребёнка не удалось.
Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.
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