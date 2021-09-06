В Каспийском море найден пропавший катер с детьми на борту
Как и предполагалось, судно находилось у острова Тюлений. В медицинской помощи никто не нуждается.
Фото © ГУ МЧС РФ по Дагестану
В Каспийском море удалось обнаружить пропавший катер с семью пассажирами на борту, в том числе тремя детьми. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Астраханской области.
"По состоянию на 08:00 катер "Корвет-750А" и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений (Республика Дагестан)", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в медицинской помощи никто из находящихся на борту не нуждается. Для их поиска ранее была задействована авиация. Информация о возможном нахождении судна у острова Тюлений появилась несколько часов назад. Именно оттуда с судна накануне пытались выйти на связь по спутниковому телефону.
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