В Каспийском море найден пропавший катер с детьми на борту

В Каспийском море удалось обнаружить пропавший катер с семью пассажирами на борту, в том числе тремя детьми. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

"По состоянию на 08:00 катер "Корвет-750А" и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений (Республика Дагестан)", — говорится в сообщении ведомства.