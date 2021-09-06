Три совета по воспитанию талантливых детей дал профессор ВШЭ

Самая частая и болезненная ошибка родителей — завышенные ожидания по отношению к своему ребёнку, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заведующий Лабораторией социологии образования и науки ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров. Учёный предупредил о тяжёлых последствиях таких требований.

"Первое — не думать о своём ребёнке как об особенно одарённом. Это вредно, это слишком высокие требования. Если надежды не оправдаются, то это горе для вас и, что ещё важнее, травма для ребёнка: все верили, что он был гениальным, и ему внушили такое представление о себе, а по жизни не получилось", — рассказал профессор в интервью "Ленте.ру".

Второй совет учёного — найти ребёнку возможность получать дополнительное образование, которое поможет лучше раскрыть его способности. Он отметил многократно: кружки — это ключ к поиску потенциала ребёнка. И третье главное правило, по мнению Александрова, — не использовать детей "для реализации своих личных амбиций" и не перегружать их.