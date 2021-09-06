Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время драки в хабаровской колонии

Состояние двух пострадавших в результате драки между заключёнными в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае удовлетворительное, сообщили в краевом Минздраве. Ещё один человек находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Четвёртому госпитализация не потребовалась.

"В Комсомольске-на-Амуре один пациент в тяжёлом состоянии в реанимации, ещё два — в больнице Амурска, в удовлетворительном состоянии. Изначально сообщалось о четверых пострадавших, поскольку было осмотрено четыре человека, одному госпитализация не потребовалась", — рассказали ТАСС в министерстве.

Следственный комитет также сообщает, что будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения. В том числе следователи намерены разобраться, принимались ли меры к предотвращению конфликта в среде осуждённых.