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Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время драки в хабаровской колонии

Раньше сообщалось о четверых госпитализированных. Теперь выяснилось, что серьёзная медицинская помощь понадобилась троим.

6 сентября, 03:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Состояние двух пострадавших в результате драки между заключёнными в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае удовлетворительное, сообщили в краевом Минздраве. Ещё один человек находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Четвёртому госпитализация не потребовалась.

"В Комсомольске-на-Амуре один пациент в тяжёлом состоянии в реанимации, ещё два — в больнице Амурска, в удовлетворительном состоянии. Изначально сообщалось о четверых пострадавших, поскольку было осмотрено четыре человека, одному госпитализация не потребовалась", — рассказали ТАСС в министерстве.

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Следственный комитет также сообщает, что будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения. В том числе следователи намерены разобраться, принимались ли меры к предотвращению конфликта в среде осуждённых.

Ранее Лайф рассказывал, что в хабаровской ИК-14 в драке погибло двое заключённых. Сотрудники колонии переведены на усиленный режим работы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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