Положенец, фитнес-инструктор и бандит: Кого убили в хабаровской колонии ИК-14 Комиссия ФСИН разбирается в обстоятельствах беспорядков в колонии строгого режима под Амурском, где сошлись "красные" и "чёрные". В драке зарезали двух зэков, один из которых якобы был положенцем. 5 сентября, 14:19 Фото © Shutterstock

Двое зэков погибли, четверым понадобилась медицинская помощь, один из них — в реанимации. Таков предварительный итог кровавой бойни, которую устроили заключённые в исправительной колонии № 14 под Амурском. Беспорядки вспыхнули сегодня около четырёх часов утра в одном из спальных помещений.

— В результате происшествия пострадали шесть осуждённых. Сейчас учреждение работает в штатном режиме. Для проведения проверки туда прибыли руководство УФСИН России по Хабаровскому краю, представители центрального аппарата ведомства, а также сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, — сообщили Лайфу в ГУ ФСИН РФ.

ИК-14 — это лагерь строгого режима, спрятанный от людских глаз в лесах Хабаровского края на берегу реки Сольджи. Фото © Yandex maps

Как рассказал редакции источник, драка произошла между так называемыми красными, которые придерживаются официального распорядка и сотрудничают с администрацией, и чёрными — представителями криминального мира, живущими по блатным понятиям. Последние якобы были недовольны тем, как "красный актив" и администрация пытаются навязать им дисциплину, поэтому подняли бунт. Вскоре началась драка, во время которой был убит положенец — авторитетный заключённый, поставленный криминальным миром присматривать за колонией и решать все вопросы. Вместе с ним якобы погиб и его помощник — вор-карманник. Оружием могла послужить заточка, которой нанесли многочисленные ранения. Уже известно, что одним из погибших был Артём Ефин.

Артём Ефин. Фото © vk.com/Артем

Судя по криминальным и судебным базам — это типичный бандит. Человек с такими ФИО получил 12 лет строгача в 2018 году по решению районного суда Комсомольска-на-Амуре. Его признали виновным в угрозах убийством, разбое, мошенничестве и серии вымогательств группой лиц. Это традиционные статьи рэкетиров из 90-х. Согласно материалам дела, он вымогал деньги у местных наркоторговцев и коммерсантов. Показательна характеристика на него.

— Имея криминальный опыт и индивидуально–психологические особенности личности в виде грубости, драчливости, вспыльчивости, агрессивности, циничности, импульсивности, завышенной самооценки, мстительности, а также обладая незаурядными лидерскими способностями, не позднее июля 2013 года решил создать и возглавить организованную группу, целью которой стало обеспечение преступным путем благосостояния её членов, — заключил суд.

Не исключено, что речь идёт о бывшем фитнес-тренере Артёме Ефине. В 2012 году инструктор "Планеты Фитнес" дал интервью московскому городскому журналу.

— Перед тем как стать персональным тренером, я занимался айкидо, карате, дзюдо. Потом нашёл для себя бокс. Занимался им шесть лет, стал чемпионом Азии среди детей, выиграл два раза зоны Сибири и Дальнего Востока среди юношей. Стал кандидатом в мастера спорта. Параллельно выступал в боях без правил "Панкратион", — говорил тогда Артём Ефин.



Соцсети Ефина говорящие. Статус " Когда нас ждут, мы возвращаемся даже с того света...", слоганы типа "Не люби никого — и ты будешь нравиться всем", фотографии со спортивных тренировок и в обнимку с крепкими ребятами. Родной город и возраст Ефина не указаны. Но есть информация, что он оканчивал государственный университет Комсомольска-на-Амуре.

Из материалов уголовного дела против полного тёзки Артёма Ефина. © bsr.sudrf.ru

Возможно, именно Ефин был положенцем, который погиб в ИК-14. Убийство человека такого статуса криминальный мир не прощает, поэтому ФСИН в целях безопасности может перевести участников драки в другие колонии.

В ожидании войны

Колонии в России делятся на "чёрные" и "красные". В первом случае тюремную обстановку пытается контролировать уголовный мир, а в другом — администрация и сотрудничающие с ней зэки. Лайф нашёл жалобы зэков на порядки в этой колонии. Вероятно, трагедии можно было бы избежать, если бы на них отреагировала администрация.

— В нашем учреждении происходит беспредел со стороны блатных, которые калечат осуждённых, которые не платят им и не придерживаются воровских понятий. Осуждённые молчат, потому что администрация поддерживает блатных, а именно начальник оперотдела Павлинов Роман Сергеевич и его зам Яцинюк Михаил Васильевич. Также здесь процветает продажа наркотиков со стороны положенцев по кличке Муравей и Кореец. Некоторые подумывают о войне между "красными" и блатными, это приведёт к трупам и суициду. Начальник лагеря в курсе всех событий и даёт зеленую. Огородите нас. Умоляем, — такой крик души об ИК-14 опубликовали в Сети.

Чаще всего подстрекателями бунтов или беспорядков выступают "чёрные" (они же блатные) — поклонники так называемого воровского хода, которые отрицают закон, придерживаются правил и условностей криминального мира.

— Им безразлична жизнь других заключённых. Воры в законе и авторитеты поднимают бунты, чтобы заработать дополнительный авторитет. Если это удаётся, молва об этом быстро расходится по другим зонам. После успешного бунта в "красной" колонии есть хороший шанс получить подход к званию вора в законе, — рассказал Лайфу источник во ФСИН.

У "красных" есть свой интерес к сотрудничеству с администрацией и поддержанию порядка в колонии — это возможность получить хорошую характеристику и УДО. Заключённые из так называемых секций правопорядка ("активисты") зачастую c неформального одобрения администрации колоний жестоко избивают представителей "чёрных" и издеваются над ними. Таким образом они их воспитывают и зарабатывают себе бонусы для УДО. Были случаи, когда, устав от беспредела "активистов", колонии поднимались на бунты.

По словам источника Лайфа, организация бунта в колонии — это хорошо продуманная операция. В первую очередь криминальные авторитеты связываются с местными ворами в законе и получают от них разрешение на организацию бунта. Затем находят формальную причину для недовольства порядками и отправляют приближённых зэков бунтовать и отстаивать свои права. Сами авторитеты обычно остаются в стороне.

В случае подавления бунта под раздачу попадает именно "пехота" из рядовых зэков. Если администрация колонии идёт на переговоры, тогда от имени заключённых их ведут именно криминальные авторитеты. Однако они пытаются выбить не улучшение режима для рядовых зэков, а поблажки для узкого круга блатных.

Авторы Егор Пережогин