Убийца с сибирским характером: Почему авторитета Анатолия Быкова может спасти срок давности Быков — известный сибирский бизнесмен с реноме криминального авторитета. Присяжные признали его виновным в заказных убийствах и не заслуживающим снисхождения. Но есть нюанс. 1 сентября, 13:03 Фото © ТАСС / Самсонов Андрей

Вердикт в Свердловском райсуде Красноярска Быков выслушал стоически, даже бровью не повёл. К такому развитию событий авторитет был готов. Четверо присяжных из шести решили, что следствие смогло доказать вину Быкова в организации убийства двух человек в середине 90-х. Кроме того, присяжные решили, что он не заслуживает снисхождения. Таким образом, Быков теперь может получить максимальный срок. Прения сторон должны пройти 2 сентября, а приговор могут объявить 3 сентября.

Следственный комитет России предъявил Быкову обвинение в организации заказного убийства ещё по старому УК РСФСР (статья 102), поскольку инкриминируемые Быкову убийства произошли 27 лет назад. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы или смертная казнь. Однако есть ещё один нюанс: срок давности по особо тяжким преступлениям — 15 лет. Теоретически суд может огласить срок и тут же освободить Быкова от наказания по истечении срока. Это решение остаётся на усмотрение суда.

— Несмотря на то что в России действует мораторий на смертную казнь, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью, остаётся исключительно на усмотрение суда, — пояснил партнёр адвокатского бюро "Человек и закон" Роман Максимович.

В любом случае это не последний приговор в судьбе Быкова. Против него расследуется ещё три уголовных дела: о покушении на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, о создании преступного сообщества и о махинациях с налогами.

Сам Быков считает себя непричастным и продолжает заявлять, что его уголовное преследование происходит по политическим мотивам.

Авторитет во власти

Фото © ТАСС / Виталия Иванова

Непосредственно перед арестом Быков действительно вёл активную интернет-кампанию против красноярского губернатора Александра Усса, продвигая идеи сибирского сепаратизма.

Лайф провёл расследование по поводу того, как Быков влиял на местную власть. На досрочных выборах губернатора Красноярского края в 2014 году Быков поддержал депутата Ивана Серебрякова, организовавшего громкую медийную кампанию против действующего губернатора Красноярского края Александра Усса.

По-настоящему войти в большую политику Быкову мешал так называемый криминальный фильтр, когда человек лишается права баллотироваться в течение десяти лет со дня снятия или погашения судимости. И этот срок у Быкова истёк как раз в 2020 году. Но, возможно, игра в регионального политика была нужна Быкову лишь для того, чтобы попытаться избежать наказания за старые дела.

Кровавое эхо 90-х

Авторитета задержали тёплым майским утром 2020-го в загородной резиденции в элитном посёлке Сосны под Красноярском. Жилище Быкова напоминало крепость: вдоль забора — будки охраны, по периметру — камеры, а на самой территории бегали крупные сторожевые псы. Силовики готовились к худшему и даже использовали вертолёт. Однако Быков сдался добровольно.

Основанием для задержания Быкова послужили показания его собрата по оружию Владимира Татаренкова, известного в криминальном мире под прозвищем Татарин. В 90-е Быков с Татарином разделили сферы влияния в Красноярском крае: Быкову отошёл под контроль над КрАЗом, а Татаренкову — завод в Саянске.

По версии следствия, в 1994 году между Быковым и одним из членов возглавляемой им ОПГ — 23-летним Александром Наумовым — произошёл конфликт. Коллеги по криминалу посчитали, что Бык забирает львиную долю дохода от деятельности группы. Вскоре после конфликта автомобиль Быкова был взорван, что послужило для него сигналом к войне.

Тогда, по версии следствия, Быков обратился к Татаренкову, который на тот момент возглавлял группировку киллеров. Летом 1994 года Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко расстреляли в машине из автомата Калашникова и пистолета ТТ. По делу об убийстве осудили непосредственного исполнителя — Сергея Бакурова, приговорив его к пожизненному, и правую руку Татарина — Владимира Чучкова, который скрылся от следствия и до сих пор находится в розыске. Доказать причастность Татарина и Быкова к убийствам на тот момент не получилось, хотя Быкова подозревали в организации этой бойни с самого начала.

После разгрома банды киллеров Татарин скрылся в Греции и был там был осуждён на 14 лет за незаконное хранение оружия и фальшивые документы. Ещё в Греции Татарин первый раз дал показания о причастности Быкова к заказным убийствам, однако впоследствии неожиданно отказался от них и тот остался на свободе, при влиянии и деньгах.

Владимир Татаренков — Татарин. Фото © ТАСС / Сергей Черных

В 2010 году по просьбе российских силовиков греки освободили Татаренкова, чтобы бандит ответил на родине за организацию заказных убийств, поскольку истекал срок давности по его преступлениям в РФ. Татаренкова в России осудили на 13 лет и практически весь срок он уже отсидел. Татарин подтвердил свои показания против Быкова на суде. Источники Лайфа в правоохранительных органах говорят, что это было основным условием для возможного досрочного освобождения Татаренкова. Ведь на последнего у силовиков собрано внушительное досье, достаточное, чтобы не выпускать его из тюрьмы до конца дней.

Авторы Станислав Сенькин