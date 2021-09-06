Японию возмутило решение России ввести особый налоговый режим на Курилах
Одна из целей задуманного российскими властями новшества — сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов.
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Особый налоговый режим, который Россия планирует ввести на Курильских островах, возмутил Японию. Там заявили, что такие намерения противоречат позиции Токио по этим территориям. Сказал об этом генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции в понедельник.
"Это противоречит позиции нашей страны по четырём северным островам, а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договорённостей на высшем уровне", — сказал Като.
По его словам, представление российской стороне было сделано ещё 3 сентября. По мнению Токио, намерения России изменить налоговый режим на Курилах идут вразрез с позицией Японии. Там считают, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться "без ущемления её юридической позиции".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении беспрецедентных налоговых льгот на Курилах. Глава государства подчеркнул, что параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, качества госуслуг для бизнеса здесь должны быть лучшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что цель проекта — сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов. Такой особый налоговый режим на Курилах может быть введён уже до конца года.
Отметим также, что Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий — после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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