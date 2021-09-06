Японию возмутило решение России ввести особый налоговый режим на Курилах

Особый налоговый режим, который Россия планирует ввести на Курильских островах, возмутил Японию. Там заявили, что такие намерения противоречат позиции Токио по этим территориям. Сказал об этом генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции в понедельник.

"Это противоречит позиции нашей страны по четырём северным островам, а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договорённостей на высшем уровне", — сказал Като.

По его словам, представление российской стороне было сделано ещё 3 сентября. По мнению Токио, намерения России изменить налоговый режим на Курилах идут вразрез с позицией Японии. Там считают, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться "без ущемления её юридической позиции".