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Канадцы встретили Трюдо на предвыборном митинге нецензурной бранью

Диалога с собравшимися у премьера не получилось — ему в окружении сопровождающих пришлось быстро миновать недовольных.

6 сентября, 02:39

Фото © Twitter / Annie Bergeron-Oliver

Публичным оскорблениям, в том числе нецензурного характера, подвергся премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это произошло в городе Ньюмаркет (провинция Онтарио), куда лидер правящей Либеральной партии приехал в рамках своей предвыборной кампании. Встретившие его митингующие были настроены очень гневно, высказывали своё недовольство ситуацией в стране на фоне пандемии нового коронавируса.

Как сообщает Си-би-си, группа примерно из 100 человек заявляла, что правительство ограничивает развитие экономики. Люди недовольны тем, как в стране идёт вакцинация от коронавируса, фактом введения ковидных паспортов.

Это уже не первый случай гневного протеста, сопровождающего предвыборную кампанию, когда выражается недовольство на митингах премьер-министра. В этот раз с плакатами и лозунгами вышли представители Народной партии Канады, но присутствовали и многие сторонники либералов — партии, которую возглавляет Трюдо. Отмечается, что сам премьер хочет провести выборы как можно раньше, полагаясь на поддержку в контексте его успехов в борьбе с пандемией. В связи с этим, как пишут СМИ, в середине августа глава правительства и объявил о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 20 сентября, хотя они должны были состояться в 2023 году.

Минимум трое полицейских пострадали на митинге против санитарных пропусков в Париже

Минимум трое полицейских пострадали на митинге против санитарных пропусков в Париже

Как сообщал ранее Лайф, в Берлине задержали 80 человек на акции против антиковидных ограничений. В митинге участвовало несколько тысяч горожан. Они прошлись маршем по улицам немецкой столицы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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