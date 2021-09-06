Канадцы встретили Трюдо на предвыборном митинге нецензурной бранью
Диалога с собравшимися у премьера не получилось — ему в окружении сопровождающих пришлось быстро миновать недовольных.
Фото © Twitter / Annie Bergeron-Oliver
Публичным оскорблениям, в том числе нецензурного характера, подвергся премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это произошло в городе Ньюмаркет (провинция Онтарио), куда лидер правящей Либеральной партии приехал в рамках своей предвыборной кампании. Встретившие его митингующие были настроены очень гневно, высказывали своё недовольство ситуацией в стране на фоне пандемии нового коронавируса.
Trudeau is trying to very quickly say hello and greet supporters who have shown up at a local Newmarket restaurant to say hello. It’s so loud. The protesters have brought megaphones and closed in on the restaurant patio. Supporters are waiving their signs. pic.twitter.com/iuqK6ljK2j— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) September 5, 2021
Как сообщает Си-би-си, группа примерно из 100 человек заявляла, что правительство ограничивает развитие экономики. Люди недовольны тем, как в стране идёт вакцинация от коронавируса, фактом введения ковидных паспортов.
Это уже не первый случай гневного протеста, сопровождающего предвыборную кампанию, когда выражается недовольство на митингах премьер-министра. В этот раз с плакатами и лозунгами вышли представители Народной партии Канады, но присутствовали и многие сторонники либералов — партии, которую возглавляет Трюдо. Отмечается, что сам премьер хочет провести выборы как можно раньше, полагаясь на поддержку в контексте его успехов в борьбе с пандемией. В связи с этим, как пишут СМИ, в середине августа глава правительства и объявил о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 20 сентября, хотя они должны были состояться в 2023 году.
Как сообщал ранее Лайф, в Берлине задержали 80 человек на акции против антиковидных ограничений. В митинге участвовало несколько тысяч горожан. Они прошлись маршем по улицам немецкой столицы.
Комментариев: 0