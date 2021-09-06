Канадцы встретили Трюдо на предвыборном митинге нецензурной бранью

Публичным оскорблениям, в том числе нецензурного характера, подвергся премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это произошло в городе Ньюмаркет (провинция Онтарио), куда лидер правящей Либеральной партии приехал в рамках своей предвыборной кампании. Встретившие его митингующие были настроены очень гневно, высказывали своё недовольство ситуацией в стране на фоне пандемии нового коронавируса.

Это уже не первый случай гневного протеста, сопровождающего предвыборную кампанию, когда выражается недовольство на митингах премьер-министра. В этот раз с плакатами и лозунгами вышли представители Народной партии Канады, но присутствовали и многие сторонники либералов — партии, которую возглавляет Трюдо. Отмечается, что сам премьер хочет провести выборы как можно раньше, полагаясь на поддержку в контексте его успехов в борьбе с пандемией. В связи с этим, как пишут СМИ, в середине августа глава правительства и объявил о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 20 сентября, хотя они должны были состояться в 2023 году.