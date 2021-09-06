Дегтярёв предложил упоминать о Хабаровском процессе в учебниках

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что в школьные учебники по истории нужно внести упоминания о Хабаровском процессе. Об этом глава региона сказал на форуме, посвящённом этой теме и открывшемся сегодня в краевом центре.

"Наши ведущие педагоги эту тему обсудят, и я уверен, что Министерство просвещения РФ решение примет о том, чтобы выпустить дополнительные методические пособия и выпустить рекомендации по включению в учебники истории для всех детей нашей страны упоминания об итогах и причинах Хабаровского процесса, чтобы помнили".

Как сообщает ТАСС, министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал такую идею. Он отметил, что материалы выставки, представленной в рамках форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", будут включены в образовательную программу.

"Мы хотим интегрировать их в первую очередь в подготовку юристов и историков. Или это может быть отдельный учебный блок, посвящённый как раз этим событиям, для интересующихся студентов", — отметил Фальков.