Дегтярёв предложил упоминать о Хабаровском процессе в учебниках
Глава Минобрнауки поддержал такую идею. Он допустил, что эту тему внесут в программу для будущих историков и юристов.
Фото © t.me / Degtyarev_Info
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что в школьные учебники по истории нужно внести упоминания о Хабаровском процессе. Об этом глава региона сказал на форуме, посвящённом этой теме и открывшемся сегодня в краевом центре.
"Наши ведущие педагоги эту тему обсудят, и я уверен, что Министерство просвещения РФ решение примет о том, чтобы выпустить дополнительные методические пособия и выпустить рекомендации по включению в учебники истории для всех детей нашей страны упоминания об итогах и причинах Хабаровского процесса, чтобы помнили".
Как сообщает ТАСС, министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал такую идею. Он отметил, что материалы выставки, представленной в рамках форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", будут включены в образовательную программу.
"Мы хотим интегрировать их в первую очередь в подготовку юристов и историков. Или это может быть отдельный учебный блок, посвящённый как раз этим событиям, для интересующихся студентов", — отметил Фальков.
Напомним, этот форум посвящён Хабаровскому процессу 1949 года. Тогда была поставлена юридическая точка во Второй мировой войне. В ходе того процесса были раскрыты планы милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. ФСБ в преддверии форума обнародовала много секретных материалов о том, как японцы готовили бактериологическое и химическое оружие.
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