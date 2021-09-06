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В России запущена горячая линия по вопросам питания в школе

Она будет действовать во всех регионах. Вопросы специалистам Роспотребнадзора можно задать с 6 по 17 сентября.

6 сентября, 01:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Горячую линию по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях запускает Роспотребнадзор. Она будет работать с 6 по 17 сентября и охватит все регионы.

"Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что номера и адреса консультационных центров можно будет увидеть на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Путин призвал допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах

Путин призвал допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах

Ранее Лайф писал, что в ГД предложили разрешить замену школьных завтраков на деньги. На горячее питание младшеклассников в бюджете предусмотрено 205 миллиардов рублей на ближайшие годы. Между тем ощутимая доля детей предпочитает не есть в столовой.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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