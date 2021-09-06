В России запущена горячая линия по вопросам питания в школе

Горячую линию по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях запускает Роспотребнадзор. Она будет работать с 6 по 17 сентября и охватит все регионы.

"Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что номера и адреса консультационных центров можно будет увидеть на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.