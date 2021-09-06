Финансист спрогнозировала, как начнётся следующий экономический кризис

Мир может скоро увидеть первые признаки "дефляционного шока", когда резко упадёт частный спрос. Так было в начале Великой депрессии 1930-х годов и в начале мирового экономического кризиса 2008 года. О таком возможном сценарии заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

"Далее мир столкнётся с затяжной стагфляцией на несколько лет в лучшем случае или даже с разрушением привычных форматов финансового сектора экономики", — заявила Степанова в интервью агентству "Прайм".

По мнению финансиста, сокращаться начнёт финансовый сектор. Реальный же сначала пострадает значительно меньше. Дисбаланс создают дешёвые деньги в развитых экономиках и дорожающие в отстающих. Степанова полагает, что накачанный массой денег фондовый рынок обвалится.

"В падении фондового рынка будет доминировать фактор избытка денежной ликвидности и активной самостоятельной деятельности на инвестиционных рынках множества непрофессиональных игроков", — считает специалист.

По её мнению, всё это спровоцирует глубокий финансовый кризис.