Китайский блогер рассказал соотечественникам о невообразимом русском блюде
Автор опровергает теорию, что культура поедания этого блюда восходит к украинским и даже славянским в целом корням.
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Блогер из Китая на интернет-платформе WeChat рассказал жителям КНР о попросту "невообразимой" русской еде, которую, как он считает, невозможно есть. "Это засолённый свиной жир под названием "сало".
Он опровергает бытующее мнение, что это блюдо "принадлежит" украинцам, и утверждает, что истоки этой "странной" еды следует искать в Средневековой Италии. Более того, ещё три тысячи лет назад, пишет автор, свиной жир являлся дешёвой и калорийной пищей для рабов, трудившихся на мраморных каменоломнях. Делают его, отмечает блогер, не только из свинины, но она самая дешёвая, потому что разводить свиней проще, чем коров и овец. Автор даёт подробный рецепт засолки, разъясняя, какое мясо годится, и успокаивает, что паразитов в сале нет, так как они обычно живут в мышцах, печени, мозге и других органах животного.
Также автор пишет, что сало полезно — оно отличается "высокой калорийностью и большим содержанием натрия". А ещё "помогает очистить желудочно-кишечный тракт, укрепляет сердечную мышцу и повышает иммунитет".
"Русские обычно нарезают сало на небольшие кусочки и едят, не подвергая никакой термической обработке. Считается, что сало является лучшей закуской к водке, оно подаётся вместе с чёрным хлебом", — даёт рекомендации по употреблению продукта блогер.
Ранее Лайф писал, что в Китае составили список десяти самых ужасных блюд мира. Среди них приготовленные летучие мыши, дуриан, мясо акулы с ярко выраженным запахом аммиака. Каждый из гастрономических изысков любим одними народностями, а другими, мягко говоря, не очень.
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