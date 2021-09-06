Китайский блогер рассказал соотечественникам о невообразимом русском блюде

Он опровергает бытующее мнение, что это блюдо "принадлежит" украинцам, и утверждает, что истоки этой "странной" еды следует искать в Средневековой Италии. Более того, ещё три тысячи лет назад, пишет автор, свиной жир являлся дешёвой и калорийной пищей для рабов, трудившихся на мраморных каменоломнях. Делают его, отмечает блогер, не только из свинины, но она самая дешёвая, потому что разводить свиней проще, чем коров и овец. Автор даёт подробный рецепт засолки, разъясняя, какое мясо годится, и успокаивает, что паразитов в сале нет, так как они обычно живут в мышцах, печени, мозге и других органах животного.