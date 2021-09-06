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Регион
Опубликовано 6 сентября 2021, 03:32
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Сын Муаммара Каддафи освободился из тюрьмы и сразу улетел за рубеж

Фото © Twitter / Gary Wm Myers

Фото © Twitter / Gary Wm Myers

Саади в 2011 году бежал в Нигер, а в 2014-м был выдан новым ливийским властям и с тех пор находился в заключении. Прежде он являлся профессиональным футболистом.

Ливийские власти освободили Саади Каддафи, сына свергнутого в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи. Об этом сообщает агентство Reuters. По словам официального источника агентства, Саади Каддафи сразу вылетел из Триполи самолётом в Стамбул.

Как отмечается, Саади был "освобождён из тюрьмы в соответствии с решением суда", которое было вынесено несколько лет назад. В 2011 году, после свержения режима Муаммара Каддафи, за его родственниками развернулась охота. Саади бежал в Нигер, а в 2014 году был выдан новым ливийским властям. До этого сын Муаммара Каддафи был профессиональным футболистом, в сезоне-2001/02 был лучшим бомбардиром чемпионата Ливии, а в 2003–2007 годах был игроком итальянских клубов. За решётку он угодил по обвинению в преступлениях против митингующих в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018 году суд снял с него обвинения в убийстве.

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Ранее Лайф сообщал, что другой сын убитого лидера Ливии, Саиф аль-Ислам Каддафи, который исчез шесть лет назад и считался умершим, дал интервью и объявил о своём намерении вернуться в политику.

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Арина Родионова
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