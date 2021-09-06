Сын Муаммара Каддафи освободился из тюрьмы и сразу улетел за рубеж

Как отмечается, Саади был "освобождён из тюрьмы в соответствии с решением суда", которое было вынесено несколько лет назад. В 2011 году, после свержения режима Муаммара Каддафи, за его родственниками развернулась охота. Саади бежал в Нигер, а в 2014 году был выдан новым ливийским властям. До этого сын Муаммара Каддафи был профессиональным футболистом, в сезоне-2001/02 был лучшим бомбардиром чемпионата Ливии, а в 2003–2007 годах был игроком итальянских клубов. За решётку он угодил по обвинению в преступлениях против митингующих в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018 году суд снял с него обвинения в убийстве.