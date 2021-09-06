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Американские СМИ: Зеленский уехал от Байдена почти с пустыми руками

Президент привёз в свою страну лишь обещание США выделить Киеву дополнительную финансовую помощь.

6 сентября, 00:02
<p>Фото © Сайт президента Украины</p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам поездки в США и встречи с американским коллегой Джо Байденом не смог достичь своих главных целей. Он покинул Вашингтон "почти с пустыми руками". Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Автор публикации Марк Эпископос напоминает, что в ходе визита было заявлено о решении Штатов выделить Киеву дополнительные деньги. В том числе это 60 миллионов долларов для военной сферы, 45 миллионов для гуманитарной, 12,8 миллиона для борьбы с пандемией.

"Но эти суммы едва ли грандиозны по сравнению с той помощью, которую США предоставили Украине с 2014 года, потратив лишь на Вооружённые силы Украины два с половиной миллиарда долларов", — отмечает Эпископос.

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По его мнению, целью Зеленского было совсем не это. У президента Украины было три политические задачи. Автор публикации считает, что это прогресс в вопросе вступления Украины в НАТО, участие США в переговорах по Донбассу, а также получение "значимых уступок от администрации Байдена в обмен на неизбежное завершение газопровода "Северный поток – 2". По мнению Эпископоса, Зеленский "уехал, не достигнув ни одной из этих целей".

Напомним, ранее на встрече в Овальном кабинете Байден заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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