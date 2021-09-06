Американские СМИ: Зеленский уехал от Байдена почти с пустыми руками

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам поездки в США и встречи с американским коллегой Джо Байденом не смог достичь своих главных целей. Он покинул Вашингтон "почти с пустыми руками". Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Автор публикации Марк Эпископос напоминает, что в ходе визита было заявлено о решении Штатов выделить Киеву дополнительные деньги. В том числе это 60 миллионов долларов для военной сферы, 45 миллионов для гуманитарной, 12,8 миллиона для борьбы с пандемией.

"Но эти суммы едва ли грандиозны по сравнению с той помощью, которую США предоставили Украине с 2014 года, потратив лишь на Вооружённые силы Украины два с половиной миллиарда долларов", — отмечает Эпископос.