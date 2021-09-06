Шойгу рассказал о реакции Путина на слова о нехватке денег на новые города

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на одном из совещаний на чьи-то слова о нехватке денег на новые города. Речь об инициативе Шойгу о создании в Сибири мегаполисов для развития региона.

"На совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, не вспомню точно, кто сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать — никогда денег и не будет", — приводит РБК рассказ Шойгу.

Он подчеркнул, что для успешности экономических проектов нужно несколько факторов: природные ресурсы, энергия, технологии, люди и деньги. По мнению Шойгу, первых двух в Сибири достаточно, остальное будет обеспечено по мере развития проектов.

"Мы говорим об экономике и долгосрочной программе инвестиций, а не о разовой трате средств. Вопрос именно в запуске программы развития и роста", — добавил министр.

Он отметил, что Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы. По словам Шойгу, "работа идёт очень активно и, думаю, осенью будет завершена". Затем её представят президенту.