Талибы отказались вести переговоры с сопротивлением в Панджшере
Представители движения заявили, что в ближайшее время установят контроль над всей территорией этого региона.
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В Афганистане радикальное движение "Талибан"* отказалось вести переговоры с лидером сопротивления в Панджшере Ахмадом Масудом. Он ранее отмечал, что готов отдать приказ о прекращении огня, если противник отступит из провинции. Теперь же сообщил о полученном отказе.
"Не осталось тем для переговоров после того, как отвергли наше предложение о мире. Движение близко к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов", — сказал Масуд в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.
Тем не менее талибы решили отпраздновать новость о захвате Панджшера. Боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. Число убитых и раненых при такой "праздничной стрельбе" в Афганистане превысило 70 человек. Руководство "Талибана" заявило, что будет наказывать боевиков за стрельбу в воздух.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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