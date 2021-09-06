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Талибы отказались вести переговоры с сопротивлением в Панджшере

Представители движения заявили, что в ближайшее время установят контроль над всей территорией этого региона.

5 сентября, 23:14
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

В Афганистане радикальное движение "Талибан"* отказалось вести переговоры с лидером сопротивления в Панджшере Ахмадом Масудом. Он ранее отмечал, что готов отдать приказ о прекращении огня, если противник отступит из провинции. Теперь же сообщил о полученном отказе.

"Не осталось тем для переговоров после того, как отвергли наше предложение о мире. Движение близко к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов", — сказал Масуд в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Афганское сопротивление готово к переговорам, если талибы выведут войска из Панджшера

Афганское сопротивление готово к переговорам, если талибы выведут войска из Панджшера

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Тем не менее талибы решили отпраздновать новость о захвате Панджшера. Боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. Число убитых и раненых при такой "праздничной стрельбе" в Афганистане превысило 70 человек. Руководство "Талибана" заявило, что будет наказывать боевиков за стрельбу в воздух.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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